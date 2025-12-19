Сбежавший преступник замаскировался под статую в вертепе, убегая от полиции

В итальянском городе Галатоне произошел курьезный случай: сбежавший преступник спрятался в рождественском вертепе и был замечен благодаря внимательности мэра Флавио Филони. Об этом сообщает The Times , передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Прогуливаясь по городской площади, Филони заметил экспозицию из статуй, воссоздающую сцену рождения Иисуса Христа.

«Я заметил, что, кроме Иосифа, Марии, Иисуса и пастуха, там был еще один пастырь, которого я раньше не видел», — рассказал мэр.

Мастер маскировки или случайность?

Особенность этого «пастыря» заключалась в том, что он был размещен среди тюков сена, справа от кроватки, с поднятыми руками. Филони отметил, что фигура была настолько реалистична, что он даже подумал позвонить создателю вертепа и похвалить работу.

Но внезапно «статуя» двинулась, и мэр понял, что перед ним живой человек, притворявшийся частью рождественской сцены.

Диалог мэра и беглеца

Филони обратился к мужчине: «Все ли с вами в порядке?»

На что тот ответил, что хочет просто переночевать в вертепе. После этого он попытался направиться в ближайшую церковь и раздеться. Именно в этот момент прибыла полиция, и преступника задержали.

Кто скрывался под маской пастыря?

Задержанный оказался 38-летним мужчиной, осужденным в Болонье за нападение и приговоренным к девяти месяцам тюрьмы. Он сбежал от правосудия, однако, как отметил мэр, непонятно, почему преступник решил спрятаться именно в Галатоне и при этом выбрать одно из самых посещаемых мест города.

Итоги и общественный резонанс

Этот случай вызвал широкий общественный интерес:

Беглец использовал невероятную маскировку в рождественском вертепе.

Внимательность мэра помогла предотвратить возможные последствия.

История стала поводом для обсуждения необычных и креативных способов скрыться от закона.

Случай в Галатоне теперь обсуждают как пример необычного креативного мышления преступника, который закончился его арестом благодаря внимательности случайного наблюдателя — мэра города.