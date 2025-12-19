Сбежавший преступник замаскировался под статую в вертепе, убегая от полиции

В итальянском городе Галатоне произошел курьезный случай: сбежавший преступник спрятался в рождественском вертепе и был замечен благодаря внимательности мэра Флавио Филони. Об этом сообщает The Times, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Прогуливаясь по городской площади, Филони заметил экспозицию из статуй, воссоздающую сцену рождения Иисуса Христа.
«Я заметил, что, кроме Иосифа, Марии, Иисуса и пастуха, там был еще один пастырь, которого я раньше не видел», — рассказал мэр.
Особенность этого «пастыря» заключалась в том, что он был размещен среди тюков сена, справа от кроватки, с поднятыми руками. Филони отметил, что фигура была настолько реалистична, что он даже подумал позвонить создателю вертепа и похвалить работу.
Но внезапно «статуя» двинулась, и мэр понял, что перед ним живой человек, притворявшийся частью рождественской сцены.
Филони обратился к мужчине: «Все ли с вами в порядке?»
На что тот ответил, что хочет просто переночевать в вертепе. После этого он попытался направиться в ближайшую церковь и раздеться. Именно в этот момент прибыла полиция, и преступника задержали.
Задержанный оказался 38-летним мужчиной, осужденным в Болонье за нападение и приговоренным к девяти месяцам тюрьмы. Он сбежал от правосудия, однако, как отметил мэр, непонятно, почему преступник решил спрятаться именно в Галатоне и при этом выбрать одно из самых посещаемых мест города.
Этот случай вызвал широкий общественный интерес:
Беглец использовал невероятную маскировку в рождественском вертепе.
Внимательность мэра помогла предотвратить возможные последствия.
История стала поводом для обсуждения необычных и креативных способов скрыться от закона.
Случай в Галатоне теперь обсуждают как пример необычного креативного мышления преступника, который закончился его арестом благодаря внимательности случайного наблюдателя — мэра города.
