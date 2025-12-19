18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 08:49

Какие части тела с возрастом меняются в размерах — и почему мужчинам повезло меньше

Новости Мира 0 673

С возрастом наше тело меняется гораздо больше, чем мы замечаем. Природа не только замедляет рост, но и трансформирует отдельные части тела, меняя их форму и размеры. Иногда это удивляет — одни части кажутся больше, другие — меньше, и не всегда эти изменения связаны с весом. Разберёмся, какие органы «вырастают» с годами, а какие уменьшаются, сообщает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

6 частей тела, которые растут с возрастом

1. Стопы: тихая трансформация ног

После 40 лет стопа может увеличиваться в длину на 3–4 мм каждые 10 лет. Так, если в 40 лет ваш размер был 40, к 65–70 годам он может стать 41. Причины — вальгусная деформация, отёки и снижение эластичности сухожилий, из-за чего кости стопы постепенно «раздвигаются».

2. Нос: он становится более выразительным

С возрастом нос визуально увеличивается. Ткани теряют упругость и начинают тянуться вниз. Исследования показывают, что длина носа может увеличиваться на 5 мм с возрастом, особенно заметно у мужчин.

3. Зубы: кажутся длиннее

Хотя сами зубы не растут, рецессия десен делает передние зубы визуально длиннее на несколько миллиметров. Этот эффект особенно заметен у людей старше 50 лет.

4. Брови: неожиданный рост волос

В то время как многие волосы выпадают с возрастом, брови и волосы в носу наоборот удлиняются. Это связано с изменением уровня гормонов, которые управляют ростом волос в этих зонах.

5. Грудь: длина вместо объёма

С возрастом грудь растёт не в объёме, а в длину. Связки Купера, удерживающие молочные железы, постепенно растягиваются. В среднем длина груди может увеличиваться на 11 см.

6. Уши: мочки вытягиваются

Мочки ушей с возрастом становятся больше примерно на треть. Это связано с потерей эластичности кожи и хрящей.

3 части тела, которые уменьшаются с возрастом

1. Рост: люди становятся ниже

С 30 до 70 лет человек теряет от 2,5 до 5 см роста. Причина — деградация межпозвонковых дисков и снижение содержания воды в позвоночнике.

2. Мужской половой орган: постепенное сокращение

У мужчин с возрастом половой орган становится короче. Это связано с проблемами кровообращения: орган хуже наполняется кровью, и за 10 лет его длина в обычном состоянии сокращается примерно на 0,12 см.

3. Ногти: замедленный рост

С 20 лет ногти начинают расти медленнее. В зрелом возрасте скорость их роста снижается в три раза по сравнению с юностью. Причина — ухудшение кровоснабжения и обмена веществ.

Вывод

Возраст меняет тело не только внешне, но и структурно. Одни части «вырастают», другие — уменьшаются, а мужчины, как видно, сталкиваются с более выраженным сокращением некоторых органов. Понимание этих изменений помогает адаптироваться и заботиться о здоровье заранее.

