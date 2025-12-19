«Доктора смерть» приговорили к пожизненному заключению за убийство пациентов коллег

18+
19.12.2025, 09:01

«Доктора смерти» приговорили к пожизненному заключению за убийство пациентов коллег

Новости Мира

Французский суд вынес пожизненный приговор анестезиологу Фредерику Пешье, признанному виновным в убийстве 12 пациентов и отравлении еще 30 человек. Медика прозвали «Доктор Смерть» из-за его жестоких действий в частных клиниках города Безансон на востоке Франции, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фредерик Пешье Фото: ARNAUD FINISTRE / AFP
Фредерик Пешье Фото: ARNAUD FINISTRE / AFP

Преступления, совершенные на протяжении десяти лет

Согласно материалам суда, 53-летний Фредерик Пешье на протяжении почти десяти лет умышленно травил пациентов. Возраст жертв варьировался от 4 до 89 лет. Анестезиолог использовал подмену или повреждение пакетов с парацетамолом и анестезией, что привело к гибели 12 человек, а остальные пострадавшие были успешно реанимированы.

Государственный обвинитель Кристин де Курраз охарактеризовала действия Пешье как «серийные убийства» с проявлениями «тяжелых психических расстройств». В некоторых случаях врач сам участвовал в реанимации пациентов, которых отравил, чтобы создать видимость случайных осложнений и скрыть следы преступлений.

Мотивы и выбор жертв

Суд установил, что Пешье выбирал пациентов коллег, с которыми у него возникали конфликты или конкуренция. Основная цель действий анестезиолога — дискредитация других медиков, включая анестезиологов и хирургов.

Следователи подчеркнули системность его преступлений: с 2008 по 2017 год Пешье работал в двух частных клиниках города. Были изучены более 70 отчетов о серьезных побочных эффектах, включая необъяснимые остановки сердца.

Известные жертвы

  • Четырехлетний мальчик Теди (2016)
    Во время плановой операции на миндалинах ребенок пережил две остановки сердца и провел два дня в коме.

  • 36-летняя Сандра Симар (2017)
    Женщина перенесла остановку сердца во время операции на позвоночнике, несколько дней находилась в коме, но выжила. Симар заявила суду, что последствия произошедшего останутся с ней на всю жизнь.

Судебное разбирательство

Фредерик Пешье на протяжении всего процесса отрицал свою вину и утверждал, что никого не травил. Несмотря на это, суд приговорил его к пожизненному заключению. Подсудимому предоставили десять дней на подачу апелляции.

Сходные случаи за рубежом

Ранее в Германии медбрат получил пожизненный срок за убийство десяти пациентов и 27 случаев покушения на убийство. Его преступления произошли с декабря 2023 по май 2024 года в клинике Вюрзелена (рядом с Ахеном). Обвинение утверждало, что медбрат давал пациентам сильнодействующие препараты без разрешения, якобы чтобы снизить нагрузку во время ночных смен. Сам подсудимый отрицал все обвинения, а защита настаивала на оправдании.

Следствие не исключает, что этот медбрат мог совершить и другие аналогичные преступления, и продолжается изучение подозрительных случаев, произошедших в его практике ранее.

