Кровь с тайной: что скрывает отрицательный резус-фактор

Резус-фактор — это не просто медицинский термин, а своеобразная «метка», которая делит людей на две группы: с положительным и отрицательным показателем. Большинство людей на планете имеют положительный резус , что означает наличие на поверхности красных кровяных телец особого белка-антигена. У остальных этот антиген отсутствует — и именно это делает их кровь особенной, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com

До середины XX века переливания крови напоминали русскую рулетку: даже если группа крови совпадала, реакция организма могла быть смертельной. Ситуация изменилась, когда учёные открыли резус-фактор и поняли, почему одни пациенты переживают переливание, а другие — нет.

Открытие, изменившее медицину

Прорыв в изучении резус-фактора совершили Карл Ландштейнер и Александр Винер. Они обнаружили антиген, присутствующий у 85% населения Земли. Удивительно, но основу своих экспериментов учёные брали из крови макак-резусов — именно оттуда и появилось название «резус-фактор».

Это открытие позволило врачам безопасно проводить переливания и значительно снизило смертность пациентов, делая медицину точнее и надёжнее.

Опасности и особенности отрицательного резус-фактора

Для большинства людей отрицательный резус не приносит проблем. Однако есть важное исключение: если человеку с отрицательным резусом перелить кровь с положительным резусом, реакция организма может быть крайне опасной — вплоть до смерти.

Особое внимание уделяется беременным женщинам: если у будущей мамы отрицательный резус, а у ребёнка — положительный, может возникнуть резус-конфликт. Обычно это случается во время родов, когда клетки плода попадают в кровоток матери, вызывая иммунную реакцию.

Теории, которые заставляют задуматься

Отрицательный резус давно окутан легендами. Так, писатель Брэд Стейгер почти 20 лет назад предположил, что люди с этой «меткой» могут быть потомками инопланетян. Его аргумент: у всех приматов резус-фактор положительный, а отрицательный у человека — уникальный феномен, который сложно объяснить с точки зрения эволюции Дарвина.

Учёные, более приземлённые, считают, что отрицательный резус появился примерно 35 тысяч лет назад, но точные причины его возникновения до сих пор остаются предметом дискуссий и исследований.

Почему это важно знать

Знание своего резус-фактора — не просто медицинская формальность. Оно влияет на безопасность переливаний крови, помогает планировать беременность и позволяет понять уникальные особенности организма. А легенды и теории о происхождении людей с отрицательным резусом только подогревают интерес к этому необычному явлению.