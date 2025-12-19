18+
19.12.2025, 14:12

Как подобрать яркость, контраст и цвет монитора, чтобы сохранить зрение

Новости Мира

Современные цифровые устройства создают значительную нагрузку на глаза. Мы целыми днями смотрим на плоский экран вблизи, тогда как глаза природой созданы для наблюдения вдали. Именно поэтому важно организовать рабочее место так, чтобы минимизировать усталость зрения. Об этом рассказывает детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

1. Выбор монитора: размер и разрешение имеют значение

Для комфортной работы на компьютере в течение восьми часов в день лучше выбирать большой монитор. Минимальная диагональ — 20 дюймов (около 50 см).

  • Разрешение: чем выше, тем четче картинка и текст.

  • Расстояние до глаз: используйте простой тест «вытянутой руки» — монитор должен находиться на расстоянии конца пальцев, обычно 50–70 см в зависимости от роста и длины рук.

Мониторы с функцией автоматической регулировки параметров упрощают задачу, но настройку лучше всё равно контролировать вручную.

2. Настройка яркости, контрастности и цвета

Яркость:

  • Должна соответствовать освещению в комнате.

  • В светлое время суток — выше, вечером — ниже.

  • Излишне яркий экран в темноте создает напряжение для глаз.

Контрастность:

  • Начните с 50% и корректируйте до комфортного уровня.

  • Слишком высокая контрастность делает изображение резким, слишком низкая — серым и трудночитаемым, что увеличивает нагрузку на глаза.

Цветовая температура:

  • Днем рекомендуется холодный, «синий» оттенок для концентрации.

  • Вечером лучше теплый, ламповый свет для снижения нагрузки и расслабления глаз.

Шрифт и размер текста:

  • Настраивайте под собственное удобство. Мелкие объекты или текст под углом увеличивают утомляемость глаз.

3. Правило отдыха: «20/20/20»

Даже при правильно настроенном мониторе глаза нуждаются в отдыхе. Длительная работа вблизи вызывает сухость, ощущение «песка» в глазах и желание их тереть.

Простое упражнение для защиты зрения:

  • Каждые 20 минут смотрите вдаль 20 секунд на расстоянии 6 метров (20 футов).

  • Регулярное выполнение уменьшает усталость и делает глаза менее напряжёнными.

4. Главный совет эксперта

Создание комфортного рабочего пространства и правильная настройка монитора — это профилактика, которая начинается не у врача, а у каждого за своим рабочим столом. Малые изменения в яркости, контрастности, цветовой температуре и расстоянии до экрана значительно снижают нагрузку на глаза и помогают сохранить зрение на долгие годы.

