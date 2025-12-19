Исследование показало, что изменщики мыслят как преступники

Новое исследование, опубликованное в журнале Deviant Behavior, показывает: люди, изменяющие партнерам, зачастую мыслят по тем же схемам, что и преступники. Мотивы, психологические оправдания и стратегии сокрытия своей неверности во многом совпадают с поведением, изучаемым криминологами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: b17.ru

Американские ученые во главе с Тимоти Дикинсоном из Университета Алабамы проанализировали анонимные признания людей на специализированных интернет-форумах. Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, могут ли криминологические теории объяснить психологию измены и наоборот — дать новое понимание преступного мышления.

Скрытые оправдания: от «меня не ценят» до «все равно не узнают»

Соавтор исследования Това Коэн из Рутгерского университета отмечает, что многие из оправданий изменщиков удивительно схожи с теми, что используют преступники. Классические фразы вроде «партнер меня не ценит» или «он все равно не узнает» по своей структуре напоминают объяснения, которыми пользуются правонарушители для снижения чувства вины.

Для анализа были использованы публикации 81 человека, признавшегося в измене, преимущественно мужчин — что отражает гендерный перекос, схожий с криминальной статистикой.

Измена как реакция на стресс

Первую теоретическую рамку — общую теорию деформации — исследователи применили для объяснения, почему люди идут на неверность. Согласно этой теории, девиантное поведение возникает под воздействием стресса.

В реальной жизни это проявляется так: рабочие проблемы, финансовые трудности, эмоциональное отчуждение в браке или бытовая нагрузка часто провоцируют роман. Люди рассматривают измену как способ «снять напряжение», не разрушая при этом основную связь.

Однако временное облегчение оборачивается новыми проблемами: тревогой, виной, страхом разоблачения. Получается замкнутый круг — роман продолжается ради психологической разгрузки, а стресс только усиливается.

Тайные стратегии: избегание наказания

Вторая теоретическая рамка — теория ограничительного сдерживания — объясняет, как люди пытаются избежать последствий своих поступков.

Изменщики активно используют методы сокрытия: отдельные телефоны, скрытые аккаунты, встречи в неизвестных местах, демонстративно «примерное» поведение дома. При угрозе разоблачения они применяют тактики минимизации проступка или «постепенного признания», что очень похоже на стратегии смягчения вины, используемые преступниками.

Моральная нейтрализация: оправдание перед самим собой

Третья теория — теория нейтрализации — помогает понять, как люди снижают внутренний моральный дискомфорт.

Участники исследования перекладывают ответственность на обстоятельства: обвиняют партнера в холодности, убеждают себя, что «пока никто не знает — вреда нет», или даже воспринимают сокрытие измены как проявление заботы, чтобы «не причинять боль».

Размытые границы: преступление или социальная норма?

Ученые подчеркивают, что исследование не позволяет делать окончательные выводы. Данные основаны на публикациях на форумах, личности участников проверить невозможно, а достоверность их историй вызывает сомнения.

Тем не менее работа ясно показывает: граница между преступным мышлением и социально допустимым, но потенциально вредным поведением часто размыта. Иными словами, некоторые психологические механизмы, которые приводят людей к преступлениям, также могут запускаться в личной жизни — даже в таких интимных вопросах, как любовь и измена.