19.12.2025, 17:30

Блогер Милохин мечтает о боях с чемпионами — профи смеются

Новости Мира 0 384

Идея блогера Дани Милохина однажды выйти на ринг против мировых звёзд профессионального бокса вызвала резкую реакцию со стороны представителей «большого» спорта. Бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский в интервью «Газете.Ru» скептически оценил подобные планы и дал понять: разговоры о боях с Джервонтой Дэвисом или Райаном Гарсией не имеют ничего общего с реальностью, сообщает Lada.kz. 

Фото: danya_milokhin/Instagram
Фото: danya_milokhin/Instagram

Громкое заявление и жёсткая реакция профи

По словам Трояновского, разница в уровне между профессионалами элитного дивизиона и блогером, пусть даже активно тренирующимся, настолько велика, что подобные поединки можно рассматривать лишь как фантазии.

«Ему будет больно»: позиция экс-чемпиона

Бывший чемпион не стал подбирать дипломатичных формулировок. Он прямо заявил, что возможная встреча Милохина с такими бойцами, как Дэвис или Гарсия, закончилась бы для блогера крайне болезненно.

Трояновский подчеркнул, что Джервонта Дэвис регулярно побеждает опытных и физически подготовленных профессионалов, прошедших десятки серьёзных боёв. На этом фоне появление в ринге человека без сопоставимого опыта, по его мнению, выглядит несерьёзно.

В ироничной форме боксер даже предложил Милохину начать с более «реалистичных» соперников, пошутив, что готов выйти против него сам, несмотря на возраст. Однако за юмором прозвучал вполне однозначный посыл: дорога к боям с топами мирового бокса куда длиннее, чем может показаться со стороны.

Признание усилий — но без иллюзий

При всей критике Трояновский не стал полностью обесценивать работу блогера. Он отметил, что видел тренировочные видео Милохина и признаёт: тот действительно много занимается и демонстрирует неплохую технику для человека без классического боксерского бэкграунда.

Однако, как подчеркнул экс-чемпион, даже серьёзная самоотдача и регулярные тренировки не делают спортсмена конкурентоспособным на уровне Гарсии или Дэвиса. По его словам, это совершенно другой масштаб, другие скорости, другой уровень давления и опыта.

Боксерская статистика Милохина: что есть на самом деле

За последние два года Даня Милохин действительно сделал шаги в сторону профессионального спорта. Он системно тренируется и уже успел провести несколько поединков, правда, исключительно против соперников из блогерской среды.

На его счету:

  • победа техническим нокаутом в первом раунде над индийским блогером Аджманом Ханом;

  • нокаут в четвёртом раунде в бою с Василе Жосаном из Молдавии.

Эти результаты позволили Милохину громко заявить о себе в медийном боксе, но, как отмечают профессионалы, они не могут служить пропуском в элиту мирового ринга.

Медийный бокс против профессионального спорта

История Милохина наглядно демонстрирует разницу между популярным медийным боксом и классическим профессиональным спортом. В первом случае ключевую роль играет известность, охваты и интерес публики, во втором — годы подготовки, жёсткий отбор и поединки с соперниками высочайшего уровня.

Трояновский фактически напомнил: громкие имена в мечтах и заявлениях ещё не означают реальной готовности к таким боям. Без серьёзной карьеры, десятков профессиональных поединков и побед над сильными оппонентами разговоры о Дэвисе и Гарсии остаются лишь красивыми словами.

Итог: между амбициями и реальностью

Высказывание Эдуарда Трояновского стало холодным душем для поклонников идеи «блогер против чемпиона». Несмотря на прогресс Милохина и его очевидное стремление к боксу, профессиональное сообщество пока воспринимает его амбиции как несоразмерные текущему уровню.

И хотя путь из соцсетей в большой спорт теоретически возможен, эксперты уверены: прежде чем мечтать о боях с мировыми звёздами, придётся пройти долгую и куда менее зрелищную дорогу — от реальных соперников, а не громких имён.

