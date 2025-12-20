Компьютеры популярного бренда резко подорожают

Американская корпорация Dell объявила о значительном повышении цен на свои компьютеры — рост составит от 10 до 30 процентов. Нововведение вступит в силу с 17 декабря 2025 года , сообщает издание Business Insider, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock / Fotodom

Причины повышения цен

Согласно внутренней записке компании, которую сотрудники получили 9 декабря, повышение цен связано с текущими экономическими условиями и дефицитом оперативной памяти (RAM). Первоначально рост цен рассчитан на корпоративных клиентов, однако эксперты отмечают, что в дальнейшем повышение затронет и обычных потребителей.

Влияние на корпоративный и розничный рынок

Dell ориентируется преимущественно на корпоративных заказчиков: 85% годовой выручки компании приходится на поставки ПК коммерческим клиентам. В связи с этим рост цен для бизнеса неизбежно приведет к повышению стоимости техники и для рядовых пользователей.

Представитель компании в разговоре с журналистами подтвердил, что повышение затронет всех покупателей, и его избежать невозможно. Кроме того, руководство Dell уведомляет клиентов о том, что предварительные договоры на закупку ПК не фиксируют окончательную стоимость, и цена может изменяться в будущем.

Долгосрочные прогнозы рынка памяти

Аналитики отмечают, что кризис на рынке памяти DRAM и NAND может затянуться. Некоторые эксперты предполагают, что дефицит и связанные с ним рост цен будут наблюдаться как минимум до конца 2026 года, что дополнительно усиливает давление на стоимость компьютеров Dell.

Если хотите, я могу сделать ещё более расширенный вариант, включив: