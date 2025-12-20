Почему турист, объехавший 100 стран, никогда не расстается с жвачкой

Бывший фотожурналист из Англии Ли Томпсон, облетевший более 100 стран, поделился личными лайфхаками для комфортных путешествий. Среди обязательных предметов в ручной клади он выделяет… обычную жевательную резинку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Жевательная резинка против голода в полете

По словам Томпсона, жевательная резинка входит в его топ-10 вещей для перелетов, наравне с белковыми закусками. Питание на борту, особенно в эконом-классе и на бюджетных рейсах, часто оставляет желать лучшего, и жвачка помогает перебить голод во время длительных перелетов.

Минимализм — ключ к спокойствию

Томпсон советует путешествовать налегке и избегать лишних вещей. По его словам, избыточный багаж не только утяжеляет сумку, но и повышает уровень стресса. Чаще всего туристы берут с собой ненужные комплекты одежды, дорогие украшения и лишние туалетные принадлежности.

Комфортный сон в дороге

Для отдыха во время полета путешественник рекомендует брать с собой:

подушку для шеи;

беруши;

маску для глаз;

ручной вентилятор;

небольшие ароматические средства, например лаванду или спрей для сна.

Эти простые аксессуары помогают адаптироваться к условиям самолета и снизить дискомфорт во время длительных перелетов.

Организация документов и мелочи для удобства

Особое внимание Томпсон уделяет хранению документов. Он советует держать паспорт и посадочный талон в специальном держателе, а в кошельке иметь небольшую сумму местной валюты, чтобы не искать банкомат по прибытии.

Кроме того, путешественник советует:

брать ручку и бумагу;

одеваться с учетом прохлады в салоне самолета;

не перегружать багаж техникой, ограничиваясь наушниками и портативным зарядным устройством.

Итог

Секрет комфортного путешествия по мнению Ли Томпсона — продуманный минимализм, забота о себе во время полета и наличие маленьких, но необходимых вещей, вроде жевательной резинки, которая помогает справиться с голодом и стрессом в пути.