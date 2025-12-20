Почему турист, объехавший 100 стран, никогда не расстается с жвачкой

Бывший фотожурналист из Англии Ли Томпсон, облетевший более 100 стран, поделился личными лайфхаками для комфортных путешествий. Среди обязательных предметов в ручной клади он выделяет… обычную жевательную резинку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Томпсона, жевательная резинка входит в его топ-10 вещей для перелетов, наравне с белковыми закусками. Питание на борту, особенно в эконом-классе и на бюджетных рейсах, часто оставляет желать лучшего, и жвачка помогает перебить голод во время длительных перелетов.
Томпсон советует путешествовать налегке и избегать лишних вещей. По его словам, избыточный багаж не только утяжеляет сумку, но и повышает уровень стресса. Чаще всего туристы берут с собой ненужные комплекты одежды, дорогие украшения и лишние туалетные принадлежности.
Для отдыха во время полета путешественник рекомендует брать с собой:
подушку для шеи;
беруши;
маску для глаз;
ручной вентилятор;
небольшие ароматические средства, например лаванду или спрей для сна.
Эти простые аксессуары помогают адаптироваться к условиям самолета и снизить дискомфорт во время длительных перелетов.
Особое внимание Томпсон уделяет хранению документов. Он советует держать паспорт и посадочный талон в специальном держателе, а в кошельке иметь небольшую сумму местной валюты, чтобы не искать банкомат по прибытии.
Кроме того, путешественник советует:
брать ручку и бумагу;
одеваться с учетом прохлады в салоне самолета;
не перегружать багаж техникой, ограничиваясь наушниками и портативным зарядным устройством.
Секрет комфортного путешествия по мнению Ли Томпсона — продуманный минимализм, забота о себе во время полета и наличие маленьких, но необходимых вещей, вроде жевательной резинки, которая помогает справиться с голодом и стрессом в пути.
