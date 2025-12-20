18+
20.12.2025, 08:16

Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор

Новости Мира 0 498

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции дал совет участнице, которая пожаловалась на сложности с покупкой иномарки из-за повышенного утилизационного сбора, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Пять лет копила — и не смогла купить

Женщина рассказала, что копила деньги на иностранный автомобиль целых пять лет. Однако рост утильсбора сделал покупку невозможной. Она также обратилась к президенту за советом: стоит ли покупать машину отечественного производства.

Ответ Путина: поддержка национального автопрома

«Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — отметил глава государства.

Таким образом, президент подчеркнул важность поддержки российских производителей и призвал граждан рассматривать отечественные автомобили как практичное решение.

Пресс-конференция и «Прямая линия»

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая большую пресс-конференцию и «Прямую линию», стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов начался 4 декабря и продолжался до окончания мероприятия. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat помогала в расшифровке обращений граждан.

