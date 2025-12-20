Возмездие: Трамп заявил о массированном ударе по террористам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабного удара по террористическим формированиям в Сирии, отдав личный приказ после трагического нападения на американских военнослужащих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Rodi Said / Reuters

Нападение на американских военных в Пальмире

Инцидент произошел на прошлой неделе в сирийском городе Пальмира, где двое солдат армии США получили несовместимые с жизнью травмы. Также пострадал один гражданский переводчик и еще трое военнослужащих.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл уточнил, что нападение было организовано террористами ИГИЛ (запрещенная в России организация) в виде засады. Боевой террорист был нейтрализован силами США.

Масштабный и точный удар по террористам

Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, Дональд Трамп сообщил, что ответная операция была проведена «успешно и точно». По словам президента, все намеченные цели террористов были поражены.

Трамп подчеркнул, что атака стала реакцией на действия ИГИЛ и была направлена на защиту американских военных, подчеркнув, что «каждый удар был рассчитан и исполнен с максимальной эффективностью».

Президент США обещает решительные меры

Глава Белого дома заявил, что нападение на американцев «не останется без ответа». Трамп отметил, что произошедшая засада произошла в крайне опасном районе Сирии, который частично находится вне контроля официальных сирийских сил.

Президент пообещал, что США продолжат принимать «серьезные ответные меры» против террористических группировок, угрожающих жизни американских граждан и военнослужащих.