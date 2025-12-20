В США назвали ответственных за крушение самолета с российскими чемпионами: названы виновные

Американское правительство официально признало, что действия авиадиспетчера и пилотов армейских вертолётов стали одной из причин столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом. Катастрофа произошла 30 января 2025 года вблизи Вашингтона. Информация об этом появилась в ответе на иск, поданный одной из семей погибших, сообщает ESPN , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles/AP

Нарушения и ошибки, приведшие к трагедии

В документе указано, что авиадиспетчер, дежуривший в ту ночь, нарушил правила визуального разделения воздушного движения. Также отмечена «неспособность пилотов армейских вертолетов сохранять бдительность», что не позволило вовремя избежать столкновения с пассажирским самолетом.

Хронология катастрофы

Самолет: Bombardier CRJ700, рейс из Канзаса.

Вертолет: Sikorsky H-60, армейский, выполнявший тренировочный полет.

Место происшествия: заход на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 аэропорта имени Рейгана, Вашингтон.

Люди на борту: на пассажирском самолете — 67 человек, включая экипаж; на вертолете — не менее трех военнослужащих.

Столкновение произошло во время захода на посадку, что сделало ситуацию особенно опасной из-за высокой плотности воздушного движения в аэропорту.

Потери среди российских фигуристов

На борту самолета находились несколько российских фигуристов-юниоров, их родители и тренеры. Среди погибших оказались:

Александр Кирсанов

Инна Волянская

Вадим Наумов

Евгения Шишкова

Все они работали в США в качестве тренеров. У Евгении Шишковой и Вадима Наумова остался сын — Максим Наумов, фигурист, выступающий под флагом США.

Последствия признания ответственности

Признание вины со стороны правительства США может иметь серьезные юридические и финансовые последствия, включая компенсации семьям погибших. Этот случай также вновь поднял вопрос о безопасности воздушного движения рядом с крупными аэропортами и взаимодействии гражданской авиации с военными летательными аппаратами.