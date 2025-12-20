18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.12.2025, 13:32

В США назвали ответственных за крушение самолета с российскими чемпионами: названы виновные

Новости Мира 0 1 012

Американское правительство официально признало, что действия авиадиспетчера и пилотов армейских вертолётов стали одной из причин столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом. Катастрофа произошла 30 января 2025 года вблизи Вашингтона. Информация об этом появилась в ответе на иск, поданный одной из семей погибших, сообщает ESPN, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles/AP
Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles/AP

Нарушения и ошибки, приведшие к трагедии

В документе указано, что авиадиспетчер, дежуривший в ту ночь, нарушил правила визуального разделения воздушного движения. Также отмечена «неспособность пилотов армейских вертолетов сохранять бдительность», что не позволило вовремя избежать столкновения с пассажирским самолетом.

Хронология катастрофы

  • Самолет: Bombardier CRJ700, рейс из Канзаса.

  • Вертолет: Sikorsky H-60, армейский, выполнявший тренировочный полет.

  • Место происшествия: заход на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 аэропорта имени Рейгана, Вашингтон.

  • Люди на борту: на пассажирском самолете — 67 человек, включая экипаж; на вертолете — не менее трех военнослужащих.

Столкновение произошло во время захода на посадку, что сделало ситуацию особенно опасной из-за высокой плотности воздушного движения в аэропорту.

Потери среди российских фигуристов

На борту самолета находились несколько российских фигуристов-юниоров, их родители и тренеры. Среди погибших оказались:

  • Александр Кирсанов

  • Инна Волянская

  • Вадим Наумов

  • Евгения Шишкова

Все они работали в США в качестве тренеров. У Евгении Шишковой и Вадима Наумова остался сын — Максим Наумов, фигурист, выступающий под флагом США.

Последствия признания ответственности

Признание вины со стороны правительства США может иметь серьезные юридические и финансовые последствия, включая компенсации семьям погибших. Этот случай также вновь поднял вопрос о безопасности воздушного движения рядом с крупными аэропортами и взаимодействии гражданской авиации с военными летательными аппаратами.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь