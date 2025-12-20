18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
20.12.2025, 15:01

Американская иллюзия: почему релоканты бегут из США

Новости Мира 0 352

Многие российские переселенцы, переехавшие в США, быстро понимают, что жизнь за океаном далека от картин Голливуда. Автор блога «Жизнь со вкусом» опубликовала пост, основанный на опыте россиянки, которая провела восемь лет в Калифорнии и, устав от постоянной борьбы за комфорт, вернулась в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock

Мечта об «американской жизни» сталкивается с реальностью

Главная иллюзия, с которой сталкиваются релоканты, — финансовая стабильность. Даже высокооплачиваемая работа, казалось бы, открывающая все двери, на деле едва позволяет покрывать базовые потребности.

Когда зарплата не спасает: реальные расходы в США

По словам россиянки, опытный программист с зарплатой в 120 тысяч долларов в год получает на руки лишь около 7,2 тысячи долларов в месяц после уплаты налогов — треть дохода «съедается» государством.

Дальше следуют обязательные траты:

  • аренда квартиры или дома, часто в неблизком районе;

  • медицинская страховка, которая в США может стоить несколько сотен долларов в месяц;

  • коммунальные услуги, счета за электроэнергию и воду;

  • содержание автомобиля, включая бензин, страховку и обслуживание;

  • минимальные расходы на еду.

В итоге на развлечения, одежду и непредвиденные траты остаётся всего около двух тысяч долларов, что сильно ограничивает комфортную жизнь даже при хорошей зарплате.

Кредитная ловушка: все живут в долгах

Вторая серьёзная проблема — долговая культура. Большинство американцев вынуждены постоянно занимать деньги или жить с кредитными картами, что создаёт постоянное давление и стресс. «Гонка за выживанием с кредиторами» становится нормой для среднего класса, превращая финансовую независимость в иллюзию.

Социальное расслоение: миллионы рядом с нищетой

Социальное расслоение в США крайне заметно. Миллионеры живут в элитных районах рядом с целыми кварталами бездомных. «Прогуляешься по центру Сан-Франциско или Лос-Анджелеса — наглядишься на бомжей. На каждом углу мусорные мешки, вонь, люди под кайфом. Полиция почти не вмешивается — привычное дело. В кино такого не покажут», — делится россиянка.

Такой контраст между богатством и нищетой шокирует многих переселенцев, привыкших к более стабильной социальной среде.

Итог: Голливудская сказка развеяна

Реальный опыт жизни в США показывает, что комфортная жизнь за границей требует гораздо больше, чем просто высокий доход. Стресс, кредиты, дорогая медицина, аренда и социальное неравенство заставляют многих россиян возвращаться на родину.

Автор блога подчёркивает, что кино и сериалы создают иллюзию легкой и яркой жизни в США, но реальность оказывается куда суровее.

