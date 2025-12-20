18+
20.12.2025, 16:31

Ушел из жизни народный артист России Анатолий Лобоцкий

Новости Мира 0 472

На 67-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В России скорбят о потере выдающегося деятеля искусства — народного артиста Анатолия Лобоцкого, который ушел из жизни. Информация о его кончине уже подтверждена рядом официальных источников.

Жизнь и творчество, оставившие след

Анатолий Лобоцкий был не только выдающимся актером театра и кино, но и настоящей легендой отечественной сцены. Его талант, харизма и преданность профессии сделали его любимцем публики на протяжении многих десятилетий.

Он известен своими многогранными ролями, в которых сумел показать глубину человеческих эмоций и характеров. Критики отмечали его способность перевоплощаться в самых разных персонажей, делая каждый образ живым и запоминающимся.

Вклад в культуру России

За свою карьеру Лобоцкий получил высокие государственные награды, включая почетное звание Народного артиста России, которое присуждается за выдающиеся заслуги в области искусства. Его работы в театре и кино продолжают вдохновлять новое поколение актеров и зрителей.

Анатолий Лобоцкий родился в 1959 году в Тамбове. Он окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС).

Служил в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Народный артист сыграл в десятках кино и сериалов, среди которых "Зависть богов", "Тихие омуты", "Дальнобойщики", "На углу, у Патриарших", "Наследницы", "Адмиралъ", "Молодежка" и "Калашников".

Прощание и память

Семья, коллеги и поклонники уже начали выражать свои соболезнования. Информация о месте и времени прощания с артистом будет уточнена позднее.

Анатолий Лобоцкий оставил после себя богатое творческое наследие, которое будет жить в сердцах миллионов зрителей, а его имя навсегда останется в истории российского искусства.

