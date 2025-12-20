18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.12.2025, 18:03

Маньяк-людоед из Перми умер у дверей врачебного кабинета

Новости Мира

В Перми скончался один из самых известных и одиозных преступников в истории региона — Михаил Малышев, ранее осужденный за серию убийств и факты людоедства. Его смерть произошла внезапно и при обстоятельствах, которые привлекли внимание общественности и СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ТГ-канал SHOT
Фото: ТГ-канал SHOT

Не успел дойти до врача

Как сообщается, накануне Малышев пришел в медицинское учреждение на плановый прием. Однако до кабинета врача он так и не дошел. За несколько шагов до входа ему внезапно стало плохо — мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия.

По словам очевидцев, он схватился за грудь в области сердца и потерял сознание, после чего упал на пол прямо в коридоре больницы.

Медики оказались бессильны

На место сразу же подбежали медицинские работники, которые попытались оказать экстренную помощь. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти пациента не удалось — врачи констатировали смерть на месте.

Предварительно речь идет о внезапной остановке сердца, однако окончательная причина смерти будет установлена после необходимых медицинских процедур.

Освободился после 23 лет заключения

Михаил Малышев вышел на свободу в конце 2022 года, отбыв 23-летний срок наказания. Он был признан виновным в серии жестоких преступлений, совершенных в конце 1990-х годов.

Его дело получило широкий общественный резонанс не только из-за количества жертв, но и из-за характера совершенных преступлений.

Возвращение в «ту самую» квартиру

После освобождения Малышев вернулся жить в ту же квартиру в Перми, где, по данным следствия, он ранее завлекал своих жертв. Этот факт вызвал тревогу и возмущение среди местных жителей, однако формальных оснований для запрета проживания у правоохранительных органов не было.

Резонансная фигура даже после освобождения

Даже после выхода из тюрьмы имя Михаила Малышева продолжало вызывать сильный общественный отклик. Его прошлое и сам факт возвращения к обычной жизни неоднократно обсуждались в СМИ и социальных сетях.

Смерть преступника фактически поставила точку в истории одного из самых мрачных уголовных дел современной России.

1
0
0
