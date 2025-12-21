Зафиксирована самая низкая температура на Земле

В последние сутки климат показал свою удивительную двойственность — в одних уголках Земли температура опускалась до рекордно низких отметок, а в других — наоборот, плавилась под жарким солнцем. Метеорологи поделились свежими данными, которые поражают воображение, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© Вадим Скрябин/ ТАСС

Рекордные морозы на северных широтах

В минувшие сутки самые низкие температуры на планете были зафиксированы на нескольких северных метеостанциях и населённых пунктах.

На первом месте рейтинга холоднейших мест оказался город Покровск с рекордным морозом −51,7 °C .

Вторую строчку заняла метеостанция Сухана, где столбик термометра показал −49,4 °C .

Замкнул тройку лидеров село Крест-Хальджай — здесь мороз достиг −48,7 °C.

Специалисты отмечают, что такие показатели подчеркивают суровость северного климата, где температуры в декабре могут опускаться до экстремальных значений, создавая настоящие испытания для местного населения и инфраструктуры.

Жара на другой стороне планеты

Если на севере рекордсменами стали морозы, то на юге Земли погода удивила другой крайностью — экстремальной жарой:

В западной части Австралии, в Телфере, воздух прогрелся до +44,1 °C , что делает этот регион одним из самых раскалённых на планете.

В аэропорту Сиднея столбики термометров поднялись до +42,6 °C , демонстрируя необычную для этого сезона жару.

Южно-Африканская республика также отметилась высокой температурой — в Апингтоне зафиксировали +39,2 °C.

Эксперты подчёркивают, что подобные контрасты — яркое напоминание о глобальной климатической разнице между полюсами и тропиками.

Локальные аномалии в Московском регионе

Не обошлось и без неожиданных колебаний температуры в Центральной России:

Самым тёплым местом региона стал посёлок Черусти, где воздух прогрелся до +1,6 °C , что на фоне сильных морозов северных широт кажется почти летней температурой.

В то же время Кашира пережила самую холодную ночь в регионе, когда термометр опустился до −3,2 °C.

Метеорологи отмечают, что такие колебания в пределах одного региона — обычное явление для зимнего периода, когда влияние воздушных масс с севера и юга создаёт резкие температурные контрасты.