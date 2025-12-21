Британская семья пронесла мертвую бабушку на борт самолета в Испании

Потрясающий инцидент произошёл на рейсе авиакомпании EasyJet из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик , где британская семья из пяти человек пыталась перевезти на самолёте тело своей 89-летней бабушки , выдавая его за спящего человека, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Инцидент на борту: как всё произошло

Согласно информации, предоставленной изданием The Mirror со ссылкой на очевидцев, родственники доставили пожилую женщину до своего места на инвалидной коляске. После этого они, совместными усилиями, усадили её на своё место, продолжая утверждать, что бабушка просто плохо себя чувствует и спит.

Очевидцы отмечают, что при посадке женщина уже была мертва, однако информация об этом экипажу была сообщена лишь незадолго до взлёта.

Реакция экипажа и последствия для рейса

После того как экипаж узнал о смерти пассажирки, самолёт был вынужден развернуться на взлетно-посадочной полосе, чтобы разрешить ситуацию. В результате рейс задержался на 12 часов, вызвав серьёзные неудобства для других пассажиров.

Вопросы безопасности и реакции общественности

Этот случай вызвал широкий резонанс в СМИ и обсуждения среди пассажиров и экспертов по авиационной безопасности. Ключевые вопросы, которые поднимает инцидент:

Как сотрудники авиакомпании могли не заметить мертвого пассажира?

Какие меры безопасности должны быть усилены при посадке пожилых людей и пассажиров с ограниченными возможностями?

Этические и юридические последствия действий родственников, которые скрыли смерть бабушки, пытаясь пронести её на борт.

Итоги и комментарии

Инцидент на рейсе EasyJet стал примером того, как попытка обойти правила может привести к серьёзным последствиям — как с точки зрения безопасности полёта, так и с точки зрения закона. Самолёт задержался почти на полдня, а пассажиры пережили стрессовую ситуацию из-за действий семьи.