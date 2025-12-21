Удивительная польза какао: что показало новое исследование

Ученые из Университета Бирмингема обнаружили неожиданный эффект привычного напитка — какао — на здоровье человека. Оказалось, что этот популярный советский напиток может оказывать значительное положительное воздействие на сосуды и общее состояние организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kg.akipress.org

Эксперимент с участием добровольцев

В исследовании приняли участие 40 человек, которых разделили на две группы. Каждая группа получала какао с разным содержанием флаванолов — природных соединений, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Участники выпивали напиток и оставались в сидячем положении два часа, после чего ученые оценивали медицинские показатели, включая диастолическое давление и скорость кровотока. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале The Journal of Physiology.

Разница между низким и высоким содержанием флаванолов

Исследование показало следующие результаты:

У участников, употреблявших какао с низким содержанием флаванолов, наблюдалось повышение диастолического давления и снижение скорости кровотока после двух часов сидячего положения.

Те, кто пил какао с высоким содержанием флаванолов, таких негативных изменений не испытывали.

Интересно, что уровень физической подготовки участников не влиял на эти результаты.

Флаванолы: природные защитники сосудов

Флаванолы — это фенольные соединения растительного происхождения, которые способствуют улучшению работы сосудов, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Источники флаванолов включают:

Яблоки и сливы

Черный и зеленый чай

Какао (особенно продукты с маркировкой raw или неалкализованный)

Употребление флаванолов в периоды малоподвижности помогает предотвращать сосудистую дисфункцию. Если сочетать это с короткими перерывами на физическую активность, можно улучшить долгосрочное состояние сосудов.

Рекомендации ученых

Исследователи подчеркивают, что регулярное включение продуктов, богатых флаванолами, в рацион может быть полезным для здоровья, особенно при длительном сидении.