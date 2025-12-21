18+
21.12.2025, 17:08

Пользователи Android лишились кнопки Удалить

Новости Мира

Часть владельцев смартфонов на базе Android столкнулась с неожиданной проблемой: на устройствах исчезла возможность удалять встроенные приложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на therussiannews.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Исчезновение кнопки «Удалить» в Google Play

По информации издания Android Police, на странице встроенных приложений в Google Play пропала кнопка «Удалить». Теперь пользователи видят только кнопку «Открыть», что делает невозможным стандартное удаление некоторых программ.

Проблема носила массовый характер: сообщения о невозможности удалить системные приложения появлялись у пользователей по всему миру. Спустя примерно неделю большинство смартфонов вернули привычную функцию, однако у части владельцев устройств кнопка так и не появилась.

Какие приложения затронуты

Специалисты отметили, что сбой касался программ, установленных по умолчанию на устройствах Android. Среди них – Google, Android Auto и другие встроенные сервисы.

Журналисты подчеркнули, что пользователи часто хотят удалять именно системные приложения, которые не нужны большинству владельцев смартфонов и занимают значительное место в памяти устройства.

Почему люди удаляют системные приложения

По словам экспертов, причин для удаления встроенных программ несколько:

  • Экономия памяти – ненужные приложения занимают место на устройстве.

  • Снижение нагрузки на систему – меньше фоновых процессов и уведомлений.

  • Упрощение интерфейса – пользователи хотят видеть только нужные приложения.

Несмотря на то, что проблема частично решилась автоматически, для некоторых пользователей кнопка «Удалить» так и осталась недоступной.

Альтернатива удалению через настройки

Специалисты рекомендуют альтернативный способ удаления или отключения встроенных приложений:

  1. Перейти в Настройки смартфона.

  2. Выбрать раздел «Приложения».

  3. Перейти в подраздел «Посмотреть все приложения».

  4. Выбрать ненужное приложение и воспользоваться функцией «Отключить» или «Удалить» (если доступно).

Таким образом, даже при исчезновении кнопки на странице Google Play пользователи могут управлять встроенными программами напрямую через настройки устройства.

