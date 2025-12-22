Мужчина откусил палец гостя на свадьбе своего лучшего друга и получил пять лет тюрьмы

В Великобритании мужчина приговорен к пяти годам тюремного заключения после того, как откусил палец другому гостю на свадьбе своего лучшего друга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Инцидент произошел в пабе рядом с Оксфордом

Событие случилось в мае 2023 года у паба в Бинси, недалеко от города Оксфорд. Дэниел Пизнелл, отец четверых детей, в тот день начал употреблять алкоголь с самого утра. Прибыв на свадебное торжество, мужчина сначала поссорился со своей партнершей, а затем продолжил выпивать и ввязался в драку с женихом и другими гостями.

Нападение с участием зубов

Когда один из гостей попытался разнять ссору, Пизнелл неожиданно вцепился зубами в палец пострадавшего. Ситуация стала настолько серьезной, что организаторы свадьбы обратились к полиции. По прибытию правоохранителей выяснилось, что часть пальца гостя была откушена, после чего на место вызвали скорую помощь.

Угрозы полиции и шок гостей

В ходе пьяного приступа ярости Дэниел также угрожал полицейскому, заявляя о намерении откусить ему нос. Сам жених, Питер Грин, позже охарактеризовал поведение друга в тот вечер как «поведение дикого животного».

Судебное разбирательство и приговор

На суде 33-летний Пизнелл признал участие в драке и угрозы потерпевшему, но утверждал, что не намеревался причинить ему вред. Присяжные, однако, не поверили подсудимому, и мужчина был признан виновным. В итоге суд назначил ему пятилетний срок заключения.