Боль в шее, которая обманывает сердце

Защемление нервных корешков в шейном отделе позвоночника способно вызвать симптомы, которые легко спутать с сердечным приступом. Доцент Пироговского университета Ярослав Гурин рассказал «Газете.Ru» , почему это происходит и какие последствия может иметь проблема в шее, сообщает Lada.kz.

Фото: m.sport-express.ru

Шейный отдел как «стратегический перекресток» организма

По словам врача, шея — это узловая станция для жизненно важных коммуникаций организма. Через нее проходят:

Нервные структуры: спинной мозг и корешки нервов, идущие к рукам, диафрагме (главной дыхательной мышце) и внутренним органам. Сосуды: позвоночные артерии, снабжающие кровью ствол мозга, мозжечок и затылочные доли, отвечающие за зрение и координацию движений. Лимфатическая система: пути оттока лимфы от головы и мозга. Мышцы: обеспечивают движение головы, поддержание осанки и даже участвуют в глотании.

Таким образом, любое нарушение в шее может иметь далеко идущие последствия для всего организма.

Последствия «аварии на перекрестке»

Нарушения в шейном отделе позвоночника вызывают широкий спектр симптомов:

Головная боль и вертеброгенная мигрень

Боли в области сердца (кардиалгия), имитирующие сердечный приступ

Хроническое мышечное напряжение

Головокружение и ощущение «тумана в голове»

Снижение памяти и раздражительность

По словам Гурина, сдавление позвоночных артерий приводит к хронической ишемии мозга, что усугубляет когнитивные и эмоциональные нарушения.

Корешковый синдром: когда шея «обманывает сердце»

Защемление нервных корешков, особенно C4–C5, может вызвать:

Боль и онемение в руках

Слабость мышц

Чувство «ползания мурашек»

Симптомы, схожие с сердечным приступом

«Важно понимать, что защемление корешка C4–C5 может имитировать кардиалгию, что иногда вводит пациентов в заблуждение», — отметил врач.

Итог

Шея — это не просто опора головы. Нарушения в шейном отделе позвоночника могут затрагивать сердечно-сосудистую систему, мозг, мышцы и нервные пути. Симптомы защемления корешков могут быть настолько убедительными, что человек ощущает боль, похожую на сердечный приступ.