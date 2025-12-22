Боль в шее, которая обманывает сердце

Защемление нервных корешков в шейном отделе позвоночника способно вызвать симптомы, которые легко спутать с сердечным приступом. Доцент Пироговского университета Ярослав Гурин рассказал «Газете.Ru», почему это происходит и какие последствия может иметь проблема в шее, сообщает Lada.kz.
По словам врача, шея — это узловая станция для жизненно важных коммуникаций организма. Через нее проходят:
Нервные структуры: спинной мозг и корешки нервов, идущие к рукам, диафрагме (главной дыхательной мышце) и внутренним органам.
Сосуды: позвоночные артерии, снабжающие кровью ствол мозга, мозжечок и затылочные доли, отвечающие за зрение и координацию движений.
Лимфатическая система: пути оттока лимфы от головы и мозга.
Мышцы: обеспечивают движение головы, поддержание осанки и даже участвуют в глотании.
Таким образом, любое нарушение в шее может иметь далеко идущие последствия для всего организма.
Нарушения в шейном отделе позвоночника вызывают широкий спектр симптомов:
Головная боль и вертеброгенная мигрень
Боли в области сердца (кардиалгия), имитирующие сердечный приступ
Хроническое мышечное напряжение
Головокружение и ощущение «тумана в голове»
Снижение памяти и раздражительность
По словам Гурина, сдавление позвоночных артерий приводит к хронической ишемии мозга, что усугубляет когнитивные и эмоциональные нарушения.
Защемление нервных корешков, особенно C4–C5, может вызвать:
Боль и онемение в руках
Слабость мышц
Чувство «ползания мурашек»
Симптомы, схожие с сердечным приступом
«Важно понимать, что защемление корешка C4–C5 может имитировать кардиалгию, что иногда вводит пациентов в заблуждение», — отметил врач.
Шея — это не просто опора головы. Нарушения в шейном отделе позвоночника могут затрагивать сердечно-сосудистую систему, мозг, мышцы и нервные пути. Симптомы защемления корешков могут быть настолько убедительными, что человек ощущает боль, похожую на сердечный приступ.
