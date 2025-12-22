Туристы загнали редких тюленей в пещеры

В последние годы популярность Греции среди туристов выросла, но с этим увеличилась и нагрузка на природу. Особую тревогу вызывает состояние редких тюленей-монахов, которые вынуждены искать убежище в пещерах вместо привычных пляжей. Как сообщает Zakon.kz, рост нерегулируемого туризма напрямую угрожает этим уникальным животным, сообщает Lada.kz со ссылкой на press.lv.

Фото: press.lv

Глобальная популяция тюленей-монахов составляет менее тысячи особей. Из них примерно 500 находятся в Греции, что делает страну ключевой для сохранения вида.

Главные угрозы для тюленей

Экологи выделяют несколько факторов, угрожающих тюленям:

Охота и браконьерство – исторически основной риск для вида.

Запутывание в рыболовных сетях – случайные столкновения с сетями приводят к травмам и гибели животных.

Истощение кормовой базы – из-за изменения климата и рыболовства.

Загрязнение среды обитания – пластик и нефтяные пятна в воде угрожают здоровью тюленей.

Туризм – туристы на лодках часто нарушают границы охраняемых зон, что приводит к стрессу животных и гибели потомства.

Ранее тюлени отдыхали прямо на песчаных пляжах, но сейчас все чаще прячутся в пещерах, где их труднее заметить.

Принятые меры и их ограничения

Чтобы защитить морских млекопитающих, летом 2025 года в районе их обитания установили запретные зоны и запустили образовательную кампанию для туристов. В октябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал создание двух новых охраняемых районов.

Однако, как отмечают экологи, пока что этих мер недостаточно. В охраняемой местности отсутствуют постоянные патрули, следящие за соблюдением ограничений.

«Агентству по охране окружающей среды и изменению климата нужно больше лодок, больше людей, больше полномочий», – предупреждают специалисты.

Итог

Без усиленного контроля и просвещения туристов тюлени-монахи рискуют полностью уйти с привычных пляжей, а их популяция в Греции может продолжить сокращаться. Экологи призывают туристов быть внимательными и соблюдать правила, чтобы не становиться непреднамеренной угрозой для одного из самых редких морских видов в мире.