Один из самых знатных аристократов Британии три раза пытался убить жену

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, известный как герцог Мальборо и потомок Уинстона Черчилля, официально обвинен в умышленном удушении своей супруги, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Mirror.

Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images

Аристократ, который также является родственником принцессы Дианы, предстанет перед судом в Великобритании по делу о трех эпизодах насилия в отношении жены — 57-летней Эдлы, с которой они прожили в браке более 20 лет.

Три эпизода насилия: что произошло

Инциденты, которые привели к обвинению, предположительно произошли в Оксфордшире в период с ноября 2022 по май 2024 года. Каждый случай квалифицируется как попытка умышленного причинения вреда супруге.

13 мая 2024 года герцог был арестован. Вслед за этим Эдла подала на развод, и их брак был официально расторгнут в 2024 году.

Сложности с явкой и судебное разбирательство

Первые слушания, на которых герцог должен был дать объяснения по делу, были отложены из-за его неявки. Теперь судебное заседание назначено на 5 января в суде Хай-Уикомба.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о проблемах Чарльза Джеймса Спенсера-Черчилля с наркотиками, что добавляет делу дополнительный общественный резонанс.

Контекст: королевские интриги и скандалы

Случай с герцогом Мальборо стал частью длинной череды громких скандалов в британской аристократии, включая громкие истории о членах королевской семьи. СМИ уже освещали резонансные события, связанные с личной жизнью принцев и принцесс, где интриги и семейные конфликты приобретали публичный характер.