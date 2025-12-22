18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 11:54

Трамп отзывает 29 глав дипмиссий за границей

Новости Мира 0 392

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабной перестановке в дипломатическом корпусе страны. По информации агентства Associated Press, 29 глав американских дипмиссий в различных странах уведомлены о том, что их полномочия истекают в январе 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Emily Elconin/Reuters
Фото: Emily Elconin/Reuters

Почему произошли изменения

Источники AP в Госдепартаменте США объясняют, что это стандартная практика любой администрации, которая вступает в свои полномочия:

  • Посол является личным представителем президента.

  • Президент имеет право убедиться, что в зарубежных странах работают дипломаты, поддерживающие его политический курс, в данном случае — стратегию «Америка прежде всего».

  • Отозванные дипломаты не теряют статус сотрудников госслужбы: они смогут вернуться в Вашингтон и принять новые назначения по желанию.

Какие регионы пострадали сильнее всего

Наибольшие изменения коснулись Африки, где отзываются послы из 13 стран:

  • Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда.

Следом идёт Азия: шесть стран готовятся к смене послов:

  • Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины и Вьетнам.

Остальные регионы

Перестановки также затронули:

  • Европу: Армения, Македония, Черногория, Словакия

  • Ближний Восток: Алжир, Египет

  • Южную и Центральную Азию: Непал, Шри-Ланка

  • Западное полушарие: Гватемала, Суринам

Последствия и ожидания

Данный шаг отражает стремление администрации Трампа закрепить свою политику на глобальной арене через дипломатов, лояльных его программе. Несмотря на массовый отзыв, все отозванные послы сохраняют карьеру в Госдепартаменте и смогут продолжить службу в других назначениях.

По мнению экспертов, такие перестановки могут повлиять на дипломатические отношения США с рядом стран, особенно в Африке и Азии, где смена руководителей миссий затрагивает стратегические регионы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь