Трамп отзывает 29 глав дипмиссий за границей

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабной перестановке в дипломатическом корпусе страны. По информации агентства Associated Press, 29 глав американских дипмиссий в различных странах уведомлены о том, что их полномочия истекают в январе 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Источники AP в Госдепартаменте США объясняют, что это стандартная практика любой администрации, которая вступает в свои полномочия:
Посол является личным представителем президента.
Президент имеет право убедиться, что в зарубежных странах работают дипломаты, поддерживающие его политический курс, в данном случае — стратегию «Америка прежде всего».
Отозванные дипломаты не теряют статус сотрудников госслужбы: они смогут вернуться в Вашингтон и принять новые назначения по желанию.
Наибольшие изменения коснулись Африки, где отзываются послы из 13 стран:
Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда.
Следом идёт Азия: шесть стран готовятся к смене послов:
Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины и Вьетнам.
Перестановки также затронули:
Европу: Армения, Македония, Черногория, Словакия
Ближний Восток: Алжир, Египет
Южную и Центральную Азию: Непал, Шри-Ланка
Западное полушарие: Гватемала, Суринам
Данный шаг отражает стремление администрации Трампа закрепить свою политику на глобальной арене через дипломатов, лояльных его программе. Несмотря на массовый отзыв, все отозванные послы сохраняют карьеру в Госдепартаменте и смогут продолжить службу в других назначениях.
По мнению экспертов, такие перестановки могут повлиять на дипломатические отношения США с рядом стран, особенно в Африке и Азии, где смена руководителей миссий затрагивает стратегические регионы.
Комментарии0 комментарий(ев)