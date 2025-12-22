Трамп отзывает 29 глав дипмиссий за границей

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабной перестановке в дипломатическом корпусе страны. По информации агентства Associated Press , 29 глав американских дипмиссий в различных странах уведомлены о том, что их полномочия истекают в январе 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Emily Elconin/Reuters

Почему произошли изменения

Источники AP в Госдепартаменте США объясняют, что это стандартная практика любой администрации, которая вступает в свои полномочия:

Посол является личным представителем президента .

Президент имеет право убедиться, что в зарубежных странах работают дипломаты, поддерживающие его политический курс, в данном случае — стратегию «Америка прежде всего» .

Отозванные дипломаты не теряют статус сотрудников госслужбы: они смогут вернуться в Вашингтон и принять новые назначения по желанию.

Какие регионы пострадали сильнее всего

Наибольшие изменения коснулись Африки, где отзываются послы из 13 стран:

Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда.

Следом идёт Азия: шесть стран готовятся к смене послов:

Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины и Вьетнам.

Остальные регионы

Перестановки также затронули:

Европу : Армения, Македония, Черногория, Словакия

Ближний Восток : Алжир, Египет

Южную и Центральную Азию : Непал, Шри-Ланка

Западное полушарие: Гватемала, Суринам

Последствия и ожидания

Данный шаг отражает стремление администрации Трампа закрепить свою политику на глобальной арене через дипломатов, лояльных его программе. Несмотря на массовый отзыв, все отозванные послы сохраняют карьеру в Госдепартаменте и смогут продолжить службу в других назначениях.

По мнению экспертов, такие перестановки могут повлиять на дипломатические отношения США с рядом стран, особенно в Африке и Азии, где смена руководителей миссий затрагивает стратегические регионы.