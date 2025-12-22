В Москве взорвали генерала российской армии

Утром 22 декабря в Москве произошло одно из самых резонансных преступлений последних лет — в результате подрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Вооружённых сил России Фанил Сарваров. Взрыв прогремел на обычной городской парковке, а уголовное дело сразу было квалифицировано как убийство, совершённое общеопасным способом. ТАСС собрал ключевые факты, а следственные органы начали масштабное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© РИА Новости / Алексей Майшев

Что произошло: взрыв на утренней парковке

По данным следствия, около 07:00 по московскому времени на парковке у дома №12 по улице Ясеневой в Москве произошёл взрыв легкового автомобиля.

Как установили следователи, взрывное устройство было заранее установлено под днищем машины и приведено в действие в момент, когда автомобиль находился на стоянке.

Инцидент произошёл в утренние часы, когда во дворе могли находиться другие люди, что стало основанием для квалификации преступления как особо тяжкого.

Жертва — высокопоставленный офицер Генштаба

В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Информацию о личности погибшего официально подтвердила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Квалификация преступления: что инкриминируют подозреваемым

Следственные органы возбудили уголовное дело сразу по нескольким тяжёлым статьям Уголовного кодекса РФ:

ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое общеопасным способом;

ст. 222.1 УК РФ — незаконный оборот взрывчатых веществ.

Такая квалификация подчёркивает высокий уровень общественной опасности преступления и предполагает жёсткую уголовную ответственность для причастных лиц.

Ход расследования: версии, экспертизы и контроль центра

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Одна из них, по данным источников, связана с возможной причастностью украинских спецслужб. Окончательные выводы будут сделаны по итогам оперативных и экспертных мероприятий.

Что делают следственные органы:

на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК ;

назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы ;

допрашиваются свидетели и очевидцы ;

изучаются записи с камер видеонаблюдения , установленных в районе парковки;

расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета ;

прокуратура Москвы осуществляет надзор за ходом следственных действий.

Кто такой Фанил Сарваров: служба, карьера, награды

Фанил Сарваров был одним из опытных офицеров Генерального штаба ВС РФ и прошёл полный путь военной службы.

Основные биографические данные:

родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинск Пермской области ;

окончил: Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище; Военную академию бронетанковых войск; Военную академию Генерального штаба ВС РФ;

последовательно прошёл все основные воинские должности ;

в 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении операции в Сирии;

с 2016 года возглавлял управление оперативной подготовки Вооружённых сил России.

Государственные награды:

орден Мужества;

медаль Суворова;

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Резонанс и последствия

Гибель генерала в результате подрыва автомобиля в жилом районе Москвы вызвала широкий общественный и политический резонанс. Преступление рассматривается как целенаправленное и тщательно спланированное, а его обстоятельства могут иметь серьёзные последствия как для системы безопасности, так и для дальнейших правоохранительных мер.

Расследование продолжается. Официальные органы обещают дать правовую оценку всем установленным фактам и установить лиц, причастных к организации и исполнению убийства.