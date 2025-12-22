В Москве взорвали генерала российской армии

Утром 22 декабря в Москве произошло одно из самых резонансных преступлений последних лет — в результате подрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Вооружённых сил России Фанил Сарваров. Взрыв прогремел на обычной городской парковке, а уголовное дело сразу было квалифицировано как убийство, совершённое общеопасным способом. ТАСС собрал ключевые факты, а следственные органы начали масштабное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным следствия, около 07:00 по московскому времени на парковке у дома №12 по улице Ясеневой в Москве произошёл взрыв легкового автомобиля.
Как установили следователи, взрывное устройство было заранее установлено под днищем машины и приведено в действие в момент, когда автомобиль находился на стоянке.
Инцидент произошёл в утренние часы, когда во дворе могли находиться другие люди, что стало основанием для квалификации преступления как особо тяжкого.
В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
Информацию о личности погибшего официально подтвердила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Следственные органы возбудили уголовное дело сразу по нескольким тяжёлым статьям Уголовного кодекса РФ:
ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое общеопасным способом;
ст. 222.1 УК РФ — незаконный оборот взрывчатых веществ.
Такая квалификация подчёркивает высокий уровень общественной опасности преступления и предполагает жёсткую уголовную ответственность для причастных лиц.
Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Одна из них, по данным источников, связана с возможной причастностью украинских спецслужб. Окончательные выводы будут сделаны по итогам оперативных и экспертных мероприятий.
на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК;
назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы;
допрашиваются свидетели и очевидцы;
изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе парковки;
расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета;
прокуратура Москвы осуществляет надзор за ходом следственных действий.
Фанил Сарваров был одним из опытных офицеров Генерального штаба ВС РФ и прошёл полный путь военной службы.
родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинск Пермской области;
окончил:
Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище;
Военную академию бронетанковых войск;
Военную академию Генерального штаба ВС РФ;
последовательно прошёл все основные воинские должности;
в 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении операции в Сирии;
с 2016 года возглавлял управление оперативной подготовки Вооружённых сил России.
орден Мужества;
медаль Суворова;
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Гибель генерала в результате подрыва автомобиля в жилом районе Москвы вызвала широкий общественный и политический резонанс. Преступление рассматривается как целенаправленное и тщательно спланированное, а его обстоятельства могут иметь серьёзные последствия как для системы безопасности, так и для дальнейших правоохранительных мер.
Расследование продолжается. Официальные органы обещают дать правовую оценку всем установленным фактам и установить лиц, причастных к организации и исполнению убийства.
