22.12.2025, 14:10

Душ в темноте — новая медицина сна: ученые объяснили, почему это работает

Новости Мира 0 361

Многие люди сталкиваются с бессонницей и ищут простые, но эффективные способы улучшить качество сна. Недавнее исследование и советы экспертов по медицине сна раскрывают неожиданный метод, который может помочь уснуть быстрее — принятие душа в темноте или при приглушенном свете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: shutterstock.7eer.net
Душ в темноте как сигнал для организма

Консультант по медицине сна Элли Хар и врач-сомнолог Клэр Румс рассказали о пользе этого простого ритуала. По их словам, теплая вода снижает температуру тела после выхода из душа. Именно это изменение температуры является ключевым сигналом для организма: «Пора засыпать».

Хар объясняет, что сочетание теплой воды и приглушенного света усиливает эффект. Низкая освещенность переключает организм в режим отдыха и способствует выработке гормона мелатонина — важного регулятора циркадных ритмов, которые отвечают за сон и бодрствование.

Мелатонин и циркадные ритмы: почему свет важен

Специалисты отмечают, что слишком яркий свет вечером нарушает естественные биологические часы, мешая выработке мелатонина и вызывая проблемы со сном. Приглушенный свет или полная темнота во время вечернего душа помогают телу подготовиться к ночному отдыху, создавая сигнал для нервной системы: «Настало время расслабиться».

Расслабляющая практика, а не панацея

При этом врач-сомнолог Клэр Румс уточняет, что душ в темноте не решает серьёзные проблемы со сном, такие как хроническая бессонница или нарушения циркадных ритмов. Тем не менее, это отличный способ расслабиться, снизить уровень стресса и подготовить тело к естественному сну.

Специалисты рекомендуют использовать этот метод как часть вечернего ритуала: сочетать душ с тихой музыкой, медитацией или чтением в мягком свете, чтобы постепенно настраивать организм на отдых.

Вывод

Даже небольшие изменения привычек перед сном могут существенно улучшить качество отдыха. Темный душ — простой, доступный и приятный способ помочь телу настроиться на ночь, особенно если бессонница возникает из-за стресса или напряжённого графика.

