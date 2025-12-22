«Серым» дилерам закрывают двери: новые авто в ЕАЭС только через официальных представителей

ЕАЭС ужесточает правила ввоза автомобилей: уже с конца января 2026 года частные импортеры не смогут ввозить новые машины. Ограничения коснутся всех стран Евразийского экономического союза, независимо от наличия официальных дилеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
21 декабря 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при участии заместителей премьер-министров всех пяти стран-членов был принят документ, который меняет правила импорта автомобилей.
Новые авто теперь смогут ввозить только официальные представители производителей.
Частные автосалоны и неофициальные дилеры смогут импортировать машины только старше трёх лет.
Ограничение не распространяется на физических лиц, которые продолжают иметь право ввозить авто для личного пользования.
Решение будет официально опубликовано в ближайшие дни.
Срок вступления в силу — 30 дней после публикации, то есть конец января 2026 года.
Переходных периодов нет — неофициальные дилеры не смогут оформить ранее заказанные авто после вступления документа в силу.
Напомним, что с 1 декабря 2024 года в Казахстане действуют строгие правила:
Ввозить авто по ОТТС могут только юридические лица, которые оформляли одобрение типа транспортного средства — то есть официальные дилеры.
Физические лица могут один раз в год ввозить новое или б/у авто, оформляя его по СБКТС и растаможивая как товар для личного пользования.
С введением нового решения ЕЭК, аналогичные ограничения начнут действовать во всех странах Таможенного союза, унифицируя правила для всех участников.
С концом января 2026 года серые дилеры больше не смогут импортировать новые автомобили.
Цены на новые авто могут вырасти из-за сокращения конкуренции со стороны неофициальных импортеров.
Покупатели смогут выбирать новые машины только у официальных дилеров, что повышает прозрачность сделок, но ограничивает доступность некоторых моделей.
