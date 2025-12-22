18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 15:28

«Серым» дилерам закрывают двери: новые авто в ЕАЭС только через официальных представителей

Новости Мира 0 432

ЕАЭС ужесточает правила ввоза автомобилей: уже с конца января 2026 года частные импортеры не смогут ввозить новые машины. Ограничения коснутся всех стран Евразийского экономического союза, независимо от наличия официальных дилеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: eurasiamsu.ru
Фото: eurasiamsu.ru

Решение Совета ЕЭК

21 декабря 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при участии заместителей премьер-министров всех пяти стран-членов был принят документ, который меняет правила импорта автомобилей.

  • Новые авто теперь смогут ввозить только официальные представители производителей.

  • Частные автосалоны и неофициальные дилеры смогут импортировать машины только старше трёх лет.

  • Ограничение не распространяется на физических лиц, которые продолжают иметь право ввозить авто для личного пользования.

Когда вступят ограничения

  • Решение будет официально опубликовано в ближайшие дни.

  • Срок вступления в силу — 30 дней после публикации, то есть конец января 2026 года.

  • Переходных периодов нет — неофициальные дилеры не смогут оформить ранее заказанные авто после вступления документа в силу.

Что изменилось в Казахстане

Напомним, что с 1 декабря 2024 года в Казахстане действуют строгие правила:

  • Ввозить авто по ОТТС могут только юридические лица, которые оформляли одобрение типа транспортного средства — то есть официальные дилеры.

  • Физические лица могут один раз в год ввозить новое или б/у авто, оформляя его по СБКТС и растаможивая как товар для личного пользования.

С введением нового решения ЕЭК, аналогичные ограничения начнут действовать во всех странах Таможенного союза, унифицируя правила для всех участников.

Последствия для рынка

  • С концом января 2026 года серые дилеры больше не смогут импортировать новые автомобили.

  • Цены на новые авто могут вырасти из-за сокращения конкуренции со стороны неофициальных импортеров.

  • Покупатели смогут выбирать новые машины только у официальных дилеров, что повышает прозрачность сделок, но ограничивает доступность некоторых моделей.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь