«Серым» дилерам закрывают двери: новые авто в ЕАЭС только через официальных представителей

ЕАЭС ужесточает правила ввоза автомобилей: уже с конца января 2026 года частные импортеры не смогут ввозить новые машины. Ограничения коснутся всех стран Евразийского экономического союза, независимо от наличия официальных дилеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: eurasiamsu.ru

Решение Совета ЕЭК

21 декабря 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при участии заместителей премьер-министров всех пяти стран-членов был принят документ, который меняет правила импорта автомобилей.

Новые авто теперь смогут ввозить только официальные представители производителей .

Частные автосалоны и неофициальные дилеры смогут импортировать машины только старше трёх лет .

Ограничение не распространяется на физических лиц, которые продолжают иметь право ввозить авто для личного пользования.

Когда вступят ограничения

Решение будет официально опубликовано в ближайшие дни .

Срок вступления в силу — 30 дней после публикации, то есть конец января 2026 года .

Переходных периодов нет — неофициальные дилеры не смогут оформить ранее заказанные авто после вступления документа в силу.

Что изменилось в Казахстане

Напомним, что с 1 декабря 2024 года в Казахстане действуют строгие правила:

Ввозить авто по ОТТС могут только юридические лица , которые оформляли одобрение типа транспортного средства — то есть официальные дилеры .

Физические лица могут один раз в год ввозить новое или б/у авто, оформляя его по СБКТС и растаможивая как товар для личного пользования.

С введением нового решения ЕЭК, аналогичные ограничения начнут действовать во всех странах Таможенного союза, унифицируя правила для всех участников.

Последствия для рынка