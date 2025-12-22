Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии, в рамках которого значительное количество заключенных в республике были освобождены или получили сокращение сроков наказания. Об этом сообщает издание Haqqin в своём Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным журналистов, акт амнистии предусматривает:
Освобождение около 5 тысяч заключенных полностью от дальнейшего отбывания наказания.
Сокращение сроков лишения свободы более чем для 3 тысяч осужденных, что позволит им выйти на свободу раньше намеченного срока.
Таким образом, общая численность лиц, затронутых актом амнистии, превышает 8 тысяч человек, что делает этот шаг одним из крупнейших в современной истории страны.
В контексте постсоветского региона примечательно сравнение с Белоруссией:
13 декабря 2025 года власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных.
Среди освобожденных оказались известные представители оппозиции, такие как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий.
Они были осуждены по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью.
Таким образом, амнистии в Азербайджане и Белоруссии демонстрируют разные масштабы и политический контекст: массовая социальная амнистия в Азербайджане и ограниченная политическая амнистия в Белоруссии.
Решение об амнистии в Азербайджане было принято в рамках двусторонних договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, и, по информации источников, частично по его просьбе.
Этот шаг может рассматриваться как элемент дипломатической повестки, направленный на укрепление международного сотрудничества и смягчение внутреннего социального напряжения.
Амнистия в Азербайджане стала важным социально-политическим событием: тысячи людей получили возможность вернуться к нормальной жизни, а страна продемонстрировала гибкость в управлении уголовной системой. Параллели с белорусским опытом показывают, как разные страны региона используют амнистию в социально-политических целях.
