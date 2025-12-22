18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 18:33

В Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем

Новости Мира 0 342

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии, в рамках которого значительное количество заключенных в республике были освобождены или получили сокращение сроков наказания. Об этом сообщает издание Haqqin в своём Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters
Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Ключевые цифры амнистии

По данным журналистов, акт амнистии предусматривает:

  • Освобождение около 5 тысяч заключенных полностью от дальнейшего отбывания наказания.

  • Сокращение сроков лишения свободы более чем для 3 тысяч осужденных, что позволит им выйти на свободу раньше намеченного срока.

Таким образом, общая численность лиц, затронутых актом амнистии, превышает 8 тысяч человек, что делает этот шаг одним из крупнейших в современной истории страны.

Сравнение с международной практикой

В контексте постсоветского региона примечательно сравнение с Белоруссией:

  • 13 декабря 2025 года власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных.

  • Среди освобожденных оказались известные представители оппозиции, такие как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий.

  • Они были осуждены по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью.

Таким образом, амнистии в Азербайджане и Белоруссии демонстрируют разные масштабы и политический контекст: массовая социальная амнистия в Азербайджане и ограниченная политическая амнистия в Белоруссии.

Политический контекст

Решение об амнистии в Азербайджане было принято в рамках двусторонних договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, и, по информации источников, частично по его просьбе.

  • Этот шаг может рассматриваться как элемент дипломатической повестки, направленный на укрепление международного сотрудничества и смягчение внутреннего социального напряжения.

Вывод

Амнистия в Азербайджане стала важным социально-политическим событием: тысячи людей получили возможность вернуться к нормальной жизни, а страна продемонстрировала гибкость в управлении уголовной системой. Параллели с белорусским опытом показывают, как разные страны региона используют амнистию в социально-политических целях.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь