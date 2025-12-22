В Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии , в рамках которого значительное количество заключенных в республике были освобождены или получили сокращение сроков наказания. Об этом сообщает издание Haqqin в своём Telegram-канале , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Ключевые цифры амнистии

По данным журналистов, акт амнистии предусматривает:

Освобождение около 5 тысяч заключенных полностью от дальнейшего отбывания наказания.

Сокращение сроков лишения свободы более чем для 3 тысяч осужденных, что позволит им выйти на свободу раньше намеченного срока.

Таким образом, общая численность лиц, затронутых актом амнистии, превышает 8 тысяч человек, что делает этот шаг одним из крупнейших в современной истории страны.

Сравнение с международной практикой

В контексте постсоветского региона примечательно сравнение с Белоруссией:

13 декабря 2025 года власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных.

Среди освобожденных оказались известные представители оппозиции, такие как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий .

Они были осуждены по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью.

Таким образом, амнистии в Азербайджане и Белоруссии демонстрируют разные масштабы и политический контекст: массовая социальная амнистия в Азербайджане и ограниченная политическая амнистия в Белоруссии.

Политический контекст

Решение об амнистии в Азербайджане было принято в рамках двусторонних договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, и, по информации источников, частично по его просьбе.

Этот шаг может рассматриваться как элемент дипломатической повестки, направленный на укрепление международного сотрудничества и смягчение внутреннего социального напряжения.

Вывод

Амнистия в Азербайджане стала важным социально-политическим событием: тысячи людей получили возможность вернуться к нормальной жизни, а страна продемонстрировала гибкость в управлении уголовной системой. Параллели с белорусским опытом показывают, как разные страны региона используют амнистию в социально-политических целях.