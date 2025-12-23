Тамара Глоба раскрыла, у кого сбудутся самые заветные мечты перед Новым 2026 годом

Конец декабря 2025 года обещает стать по-настоящему магическим временем для многих знаков Зодиака. Известный астролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом и рассказала, кто сможет осуществить самые заветные желания прямо под бой курантов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Для Овнов последние дни уходящего года станут временем особых возможностей. Звезды советуют обратить внимание на старые проекты — они неожиданно могут воплотиться в жизнь.
Путешествия откроют новые горизонты и принесут неожиданные возможности.
Финансовая осторожность: будьте внимательны с расходами и инвестициями.
Главное правило: не упускайте подарки Судьбы, ставьте цели и смело идите к ним — звезды помогут осуществить мечты.
Для Тельцов декабрь принесет двойственные ситуации, но это вовсе не повод для тревог — напротив, это шанс преуспеть во всех сферах жизни.
Поездки и новые встречи могут оказаться судьбоносными.
Реализация планов: к концу месяца ваши идеи начнут воплощаться, а мечты получат шанс сбыться.
Секрет успеха: смелость и активность в конце года откроют двери к настоящим чудесам.
Для Раков декабрь станет временем завершения старых дел и начала новых проектов.
Удача приходит к тем, кто не боится действовать и смело берется за новые задачи.
Роль окружения: близкие люди помогут реализовать планы и поддержат в трудные моменты.
Прогноз: скоро все наладится, а звезды помогут воплотить самые амбициозные мечты.
Для Весов декабрь прошел под знаком финансовых колебаний, но конец месяца принесет долгожданное облегчение.
Договоры и инвестиции: будьте внимательны к деталям, чтобы избежать ошибок.
Новые проекты: сейчас самое время начинать перспективные дела, особенно в профессиональной сфере.
Поддержка друзей: благодаря близким людям ваши планы начнут приносить доход и успех.
Водолеям конец года обещает успех в работе и финансовое благополучие.
Прибыль и карьерный рост будут особенно заметны в последние дни декабря.
Возвращение союзников: старые друзья и покровители вновь окажутся рядом и станут надежной опорой.
Совет астролога: не перегружайте себя, найдите время для семьи и личных планов — Новый год встретите с исполнением желаний.
Итог: декабрь 2025 года — волшебное время, когда звезды благословляют на исполнение заветных мечтаний. Для Овнов, Тельцов, Раков, Весов и Водолеев это период, когда активность, внимательность и поддержка близких помогут открыть новые горизонты и начать 2026 год с осуществившимися желаниями.
