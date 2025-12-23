Тамара Глоба раскрыла, у кого сбудутся самые заветные мечты перед Новым 2026 годом

Конец декабря 2025 года обещает стать по-настоящему магическим временем для многих знаков Зодиака. Известный астролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом и рассказала, кто сможет осуществить самые заветные желания прямо под бой курантов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Овны: шанс вернуться к прошлому и построить будущее

Для Овнов последние дни уходящего года станут временем особых возможностей. Звезды советуют обратить внимание на старые проекты — они неожиданно могут воплотиться в жизнь.

Путешествия откроют новые горизонты и принесут неожиданные возможности.

Финансовая осторожность : будьте внимательны с расходами и инвестициями.

Главное правило: не упускайте подарки Судьбы, ставьте цели и смело идите к ним — звезды помогут осуществить мечты.

Тельцы: двойственность конца года как путь к успеху

Для Тельцов декабрь принесет двойственные ситуации, но это вовсе не повод для тревог — напротив, это шанс преуспеть во всех сферах жизни.

Поездки и новые встречи могут оказаться судьбоносными.

Реализация планов: к концу месяца ваши идеи начнут воплощаться, а мечты получат шанс сбыться.

Секрет успеха: смелость и активность в конце года откроют двери к настоящим чудесам.

Раки: новые горизонты и поддержка близких

Для Раков декабрь станет временем завершения старых дел и начала новых проектов.

Удача приходит к тем, кто не боится действовать и смело берется за новые задачи.

Роль окружения: близкие люди помогут реализовать планы и поддержат в трудные моменты.

Прогноз: скоро все наладится, а звезды помогут воплотить самые амбициозные мечты.

Весы: финансовая стабильность и помощь друзей

Для Весов декабрь прошел под знаком финансовых колебаний, но конец месяца принесет долгожданное облегчение.

Договоры и инвестиции: будьте внимательны к деталям, чтобы избежать ошибок.

Новые проекты: сейчас самое время начинать перспективные дела, особенно в профессиональной сфере.

Поддержка друзей: благодаря близким людям ваши планы начнут приносить доход и успех.

Водолеи: работа, прибыль и возвращение старых покровителей

Водолеям конец года обещает успех в работе и финансовое благополучие.

Прибыль и карьерный рост будут особенно заметны в последние дни декабря.

Возвращение союзников: старые друзья и покровители вновь окажутся рядом и станут надежной опорой.

Совет астролога: не перегружайте себя, найдите время для семьи и личных планов — Новый год встретите с исполнением желаний.

Итог: декабрь 2025 года — волшебное время, когда звезды благословляют на исполнение заветных мечтаний. Для Овнов, Тельцов, Раков, Весов и Водолеев это период, когда активность, внимательность и поддержка близких помогут открыть новые горизонты и начать 2026 год с осуществившимися желаниями.