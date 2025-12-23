Умер британский певец Крис Ри

Британский музыкант и певец Крис Ри ушёл из жизни на 75-м году жизни. Об этом сообщил представитель его семьи, передаёт The Guardian, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: the-sun.com

Последние дни и причина смерти

По словам родных, Крис Ри скончался мирно в больнице после непродолжительной болезни. Информация о подробностях заболевания не раскрывается.

Хиты, которые прославили артиста

Крис Ри стал известен благодаря своим музыкальным шедеврам:

Driving Home For Christmas – рождественский хит, любимый во многих странах;

On the Beach – мягкая и мелодичная композиция, покорившая слушателей;

The Road to Hell – одна из самых узнаваемых песен певца в жанре поп и блюз.

Эти композиции сделали его одним из самых заметных британских исполнителей конца XX века.

Ранние годы и путь в музыку

Будущий певец родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро в семье итальянца и ирландки. Музыкальный путь Крис начал ещё в колледже, когда под влиянием блюзовых записей купил гитару и самостоятельно научился играть.

В 1973 году он присоединился к группе Magdalene, где играл Дэвид Ковердейл, позднее ставший участником Deep Purple. Изначально Ри был автором песен и гитаристом, но впервые вышел на вокал, когда основной певец не пришёл на выступление, и с этого момента его голос стал важной частью карьеры.

Сольная карьера и признание

После смены нескольких коллективов, в 1978 году Ри выпустил первый сольный альбом – Whatever Happened to Benny Santini?. За десять лет музыкант стал одним из самых успешных гитаристов в поп-музыке.

В 2000 году из-за серьёзных проблем со здоровьем ему пришлось перенести несколько тяжёлых операций. Этот опыт повлиял на творчество: Крис Ри вернулся к своим блюзовым корням, углубившись в более эмоциональное и зрелое звучание.