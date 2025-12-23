Головные боли, давление, плохое настроение: магнитная буря готовит «тест» для метеозависимых

С 22 по 24 декабря Земля окажется под воздействием геомагнитной бури, предупреждают специалисты Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси (Азербайджан). По данным Report.az, ожидается буря уровня G1–G2 , что соответствует слабой и средней интенсивности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Report.az .

Фото: ngsochi.com

Такое явление не несет непосредственной угрозы жизни, однако способно оказать заметное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.

Причина магнитной активности: корональные дыры на Солнце

Основным источником геомагнитной бури становятся корональные дыры на Солнце — участки солнечной короны с пониженной плотностью плазмы, из которых ускоренный солнечный ветер устремляется к Земле. В текущий период эти дыры находятся в геоэффективной позиции, что делает магнитное воздействие особенно заметным.

Ученые отмечают, что взаимодействие потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли и вызывает колебания магнитного поля, проявляющиеся в виде бурь различной силы.

Влияние на метеочувствительных людей

Метеочувствительные или метеозависимые люди — это категория людей, организм которых особенно остро реагирует на изменения в атмосферных и магнитных условиях. В дни магнитной бури они могут испытывать:

головную боль и чувство давления в голове;

боли в суставах и мышцах;

колебания артериального давления;

общее ухудшение самочувствия и настроение.

Эксперты рекомендуют в этот период проявлять осторожность: меньше перегружать себя физическими и эмоциональными нагрузками, больше отдыхать и поддерживать водный баланс.

Когда ждать пика активности

По прогнозам астрономов, пик магнитной бури ожидается в середине этого периода, когда влияние солнечного ветра на магнитное поле Земли будет максимальным. В эти дни особенно важно следить за самочувствием, чтобы избежать резких перепадов давления и ухудшения общего состояния.

Как минимизировать негативное влияние

Для метеозависимых людей полезны простые меры: