Головные боли, давление, плохое настроение: магнитная буря готовит «тест» для метеозависимых

С 22 по 24 декабря Земля окажется под воздействием геомагнитной бури, предупреждают специалисты Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси (Азербайджан). По данным Report.az, ожидается буря уровня G1–G2, что соответствует слабой и средней интенсивности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Report.az.
Такое явление не несет непосредственной угрозы жизни, однако способно оказать заметное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.
Основным источником геомагнитной бури становятся корональные дыры на Солнце — участки солнечной короны с пониженной плотностью плазмы, из которых ускоренный солнечный ветер устремляется к Земле. В текущий период эти дыры находятся в геоэффективной позиции, что делает магнитное воздействие особенно заметным.
Ученые отмечают, что взаимодействие потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли и вызывает колебания магнитного поля, проявляющиеся в виде бурь различной силы.
Метеочувствительные или метеозависимые люди — это категория людей, организм которых особенно остро реагирует на изменения в атмосферных и магнитных условиях. В дни магнитной бури они могут испытывать:
головную боль и чувство давления в голове;
боли в суставах и мышцах;
колебания артериального давления;
общее ухудшение самочувствия и настроение.
Эксперты рекомендуют в этот период проявлять осторожность: меньше перегружать себя физическими и эмоциональными нагрузками, больше отдыхать и поддерживать водный баланс.
По прогнозам астрономов, пик магнитной бури ожидается в середине этого периода, когда влияние солнечного ветра на магнитное поле Земли будет максимальным. В эти дни особенно важно следить за самочувствием, чтобы избежать резких перепадов давления и ухудшения общего состояния.
Для метеозависимых людей полезны простые меры:
умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе;
полноценный сон и отдых;
снижение стрессовой нагрузки;
контроль давления и консультации с врачом при необходимости.
