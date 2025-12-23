Неожиданная правда о кофеине: сколько чашек реально безопасно

Диетологи наконец озвучили безопасную норму кофеина для повседневного потребления. По словам эксперта сети медицинских центров «СМ-Клиника» Надежды Литвиновой-Гразион, знание этого правила поможет не только наслаждаться ароматным напитком, но и защитить здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Нутрициолог отметила, что организм перерабатывает кофеин от 2,5 до 5 часов. Людям с быстрым метаболизмом и без противопоказаний допускается выпивать до пяти-шести чашек кофе в день.
Однако для большинства оптимальной будет одна–две чашки утром. Такое количество бодрящего напитка не перегружает организм и помогает сохранить энергию без риска для здоровья.
Диетолог также напомнила, что кофеин содержится не только в кофе:
в чае,
в шоколаде,
в энергетических напитках,
в газировке,
а также в некоторых лекарственных препаратах.
Безопасной суточной нормой чая для большинства людей считается не более четырёх–пяти чашек.
Особую осторожность при употреблении кофе следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями, особенно гипертонией.
Также кофеин противопоказан:
беременным женщинам,
женщинам, принимающим оральные контрацептивы,
тем, кто склонен к сильной тревожности или бессоннице.
В этих случаях излишек бодрящего напитка может негативно сказаться на самочувствии и самоконтроле.
Кофе приносит удовольствие и даже пользу, если употреблять его в пределах разумного. Главное правило — индивидуальная норма: прислушивайтесь к организму, учитывайте свой метаболизм, хронические болезни и другие источники кофеина в рационе.
