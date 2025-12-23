Смертельный холод: почему температура тела ниже 35°C опасна для жизни

Резкое переохлаждение организма может стать угрозой не только комфорту, но и самому существованию человека. Врач и доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова предупреждает о рисках для здоровья при снижении температуры тела ниже критической отметки в 35°C, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: sunmedexpert.ru

Чем опасно резкое переохлаждение

Снижение температуры тела ниже 35°C классифицируется как опасное состояние, которое может привести к серьезным осложнениям, включая смерть. Основной удар приходится на сердечно-сосудистую систему: повышается риск инфарктов, инсультов и различных аритмий.

«Резкое переохлаждение возникает, когда организм теряет тепло быстрее, чем способен его вырабатывать. Это происходит при погружении в холодную воду, длительном нахождении на морозе или ветру, усиливающем теплопотерю. Факторами риска также являются усталость, переутомление и употребление алкоголя или наркотиков», — пояснила доктор Хачирова.

Как холод воздействует на сердце

Главная опасность переохлаждения — для сердца. Сосудистый спазм и снижение кровообращения в наружных слоях тела направлены на сохранение тепла внутренних органов, но это увеличивает нагрузку на миокард.

Нарушения электросигналов сердца могут вызвать аритмию.

Повышенное сопротивление сосудов увеличивает нагрузку на сердце.

У людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями риск инфаркта или инсульта особенно высок.

«Сердце — мышца, крайне чувствительная к температурным изменениям. Внезапное переохлаждение может спровоцировать опасные для жизни состояния», — добавила Хачирова.

Влияние холода на другие органы и иммунитет

Переохлаждение негативно сказывается не только на сердце:

Снижается сопротивляемость организма инфекциям.

Повышается вероятность воспалительных процессов, вызванных патогенными микроорганизмами.

Нарушается работа нервной системы, что может ухудшить координацию и реакцию.

Таким образом, холод влияет на весь организм, создавая комплексную угрозу здоровью.

Что делать при переохлаждении

Если вы или кто-то рядом испытывает переохлаждение:

Перейдите в теплое помещение. Снимите влажную или холодную одежду. Используйте грелки для ключевых участков тела (шея, грудь, спина). Не растирайте кожу, чтобы избежать повреждения тканей. Обеспечьте покой и при необходимости вызовите скорую помощь.

Профилактика: как защититься от холода

Эксперты рекомендуют:

Носить теплую, многослойную одежду, защищая особенно голову и руки.

Избегать длительного пребывания на морозе.

Не употреблять алкоголь в холодную погоду, так как он ускоряет потерю тепла.

Следить за состоянием здоровья при хронических заболеваниях.

Соблюдение этих правил помогает снизить риск переохлаждения и защитить сердце и другие органы от опасного воздействия низких температур.