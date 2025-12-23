18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 12:26

Миллионы владельцев iPhone призвали обновиться

Новости Мира 0 409

Специалисты журнала Forbes опубликовали рекомендации для пользователей iPhone: владельцам устройств с iOS 18 и более старыми версиями системы настоятельно советуют обновиться до iOS 26. Материал доступен на официальном сайте издания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom
Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Почему важно обновляться до iOS 26

По данным экспертов, многие владельцы iPhone до сих пор не перешли на актуальную операционную систему. Около 50% пользователей продолжают использовать старые версии iOS, несмотря на доступность iOS 26.

Журналисты отмечают, что отказ от обновления повышает риск уязвимостей: Apple обеспечивает полноценную защиту и регулярные патчи безопасности только для актуальных версий ОС.

Основные причины отказа от обновления

Эксперты Forbes выделили несколько факторов, которые сдерживают пользователей от перехода на iOS 26:

  • Неодобрение нового дизайна Liquid Glass. Некоторые пользователи не принимают визуальные изменения и предпочитают привычный интерфейс.

  • Привычка использовать старые версии iOS. Многие владельцы iPhone комфортно работают с iOS 18 и ранее, не желая менять привычный интерфейс и настройки.

  • Страх перед возможными сбоями или несовместимостью приложений. Некоторые пользователи опасаются, что новые версии могут вызвать проблемы с уже установленными приложениями.

Преимущества iOS 26

Обновление до iOS 26 обеспечивает пользователям ряд преимуществ:

  1. Повышенная безопасность. Новая ОС содержит современные патчи и защиту от угроз, что снижает риск кибератак.

  2. Современные инструменты защиты. В iOS 26 реализованы новые технологии безопасности, которые помогают лучше защищать личные данные.

  3. Поддержка всех актуальных функций Apple. Пользователи получают доступ к новейшим возможностям системы и улучшенной стабильности работы.

Рекомендации специалистов

Forbes настоятельно советует владельцам iPhone как можно скорее обновить свои устройства до iOS 26, чтобы:

  • минимизировать риск взлома и утечки данных,

  • пользоваться всеми современными функциями Apple,

  • получать регулярные обновления безопасности и исправления ошибок.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь