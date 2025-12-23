Миллионы владельцев iPhone призвали обновиться

Специалисты журнала Forbes опубликовали рекомендации для пользователей iPhone: владельцам устройств с iOS 18 и более старыми версиями системы настоятельно советуют обновиться до iOS 26. Материал доступен на официальном сайте издания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По данным экспертов, многие владельцы iPhone до сих пор не перешли на актуальную операционную систему. Около 50% пользователей продолжают использовать старые версии iOS, несмотря на доступность iOS 26.
Журналисты отмечают, что отказ от обновления повышает риск уязвимостей: Apple обеспечивает полноценную защиту и регулярные патчи безопасности только для актуальных версий ОС.
Эксперты Forbes выделили несколько факторов, которые сдерживают пользователей от перехода на iOS 26:
Неодобрение нового дизайна Liquid Glass. Некоторые пользователи не принимают визуальные изменения и предпочитают привычный интерфейс.
Привычка использовать старые версии iOS. Многие владельцы iPhone комфортно работают с iOS 18 и ранее, не желая менять привычный интерфейс и настройки.
Страх перед возможными сбоями или несовместимостью приложений. Некоторые пользователи опасаются, что новые версии могут вызвать проблемы с уже установленными приложениями.
Обновление до iOS 26 обеспечивает пользователям ряд преимуществ:
Повышенная безопасность. Новая ОС содержит современные патчи и защиту от угроз, что снижает риск кибератак.
Современные инструменты защиты. В iOS 26 реализованы новые технологии безопасности, которые помогают лучше защищать личные данные.
Поддержка всех актуальных функций Apple. Пользователи получают доступ к новейшим возможностям системы и улучшенной стабильности работы.
Forbes настоятельно советует владельцам iPhone как можно скорее обновить свои устройства до iOS 26, чтобы:
минимизировать риск взлома и утечки данных,
пользоваться всеми современными функциями Apple,
получать регулярные обновления безопасности и исправления ошибок.
