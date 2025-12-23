Миллионы владельцев iPhone призвали обновиться

Специалисты журнала Forbes опубликовали рекомендации для пользователей iPhone: владельцам устройств с iOS 18 и более старыми версиями системы настоятельно советуют обновиться до iOS 26. Материал доступен на официальном сайте издания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Почему важно обновляться до iOS 26

По данным экспертов, многие владельцы iPhone до сих пор не перешли на актуальную операционную систему. Около 50% пользователей продолжают использовать старые версии iOS, несмотря на доступность iOS 26.

Журналисты отмечают, что отказ от обновления повышает риск уязвимостей: Apple обеспечивает полноценную защиту и регулярные патчи безопасности только для актуальных версий ОС.

Основные причины отказа от обновления

Эксперты Forbes выделили несколько факторов, которые сдерживают пользователей от перехода на iOS 26:

Неодобрение нового дизайна Liquid Glass. Некоторые пользователи не принимают визуальные изменения и предпочитают привычный интерфейс.

Привычка использовать старые версии iOS. Многие владельцы iPhone комфортно работают с iOS 18 и ранее, не желая менять привычный интерфейс и настройки.

Страх перед возможными сбоями или несовместимостью приложений. Некоторые пользователи опасаются, что новые версии могут вызвать проблемы с уже установленными приложениями.

Преимущества iOS 26

Обновление до iOS 26 обеспечивает пользователям ряд преимуществ:

Повышенная безопасность. Новая ОС содержит современные патчи и защиту от угроз, что снижает риск кибератак. Современные инструменты защиты. В iOS 26 реализованы новые технологии безопасности, которые помогают лучше защищать личные данные. Поддержка всех актуальных функций Apple. Пользователи получают доступ к новейшим возможностям системы и улучшенной стабильности работы.

Рекомендации специалистов

Forbes настоятельно советует владельцам iPhone как можно скорее обновить свои устройства до iOS 26, чтобы: