23.12.2025, 12:45

Боль признали официально: живых лобстеров больше нельзя варить

Новости Мира

Власти Великобритании намерены отказаться от одной из самых распространенных кулинарных практик при приготовлении морепродуктов — варки живых лобстеров и крабов в кипящей воде. Соответствующий запрет предусмотрен в новой стратегии, представленной Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Документ фактически признает: способ умерщвления морских животных путем погружения их в кипяток больше не считается допустимым с точки зрения современных норм гуманного обращения с животными.

Варка живьем признана неприемлемой

В стратегии прямо указано, что приготовление живых десятиногих ракообразных — так называемых декаподов — путем варки является неприемлемым методом. Речь идет о целой группе морских обитателей, к которой относятся лобстеры, омары, лангусты и различные виды крабов.

Декаподы — один из наиболее распространенных отрядов высших раков, широко используемых в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. До сих пор их варка живьем считалась стандартной практикой, однако власти решили пересмотреть этот подход.

Основание — признание способности испытывать боль

Новая инициатива опирается на законодательную базу, заложенную еще в 2022 году, когда в Великобритании был принят закон о защите животных, инициированный консервативным правительством. В этом документе впервые на государственном уровне было закреплено, что некоторые беспозвоночные — в том числе лобстеры, крабы и осьминоги — обладают чувствительностью и способны испытывать боль.

Таким образом, британское законодательство фактически приравняло этих морских обитателей по уровню защиты к другим животным, чье благополучие уже давно регулируется строгими нормами.

Лейбористы развивают курс, заложенный предшественниками

Нынешняя стратегия стала продолжением политики, начатой предыдущим правительством. Лейбористский кабинет не стал пересматривать сам принцип признания чувствительности беспозвоночных, а, напротив, решил конкретизировать и ужесточить практические меры по их защите.

Запрет на варку живьем должен стать логическим продолжением уже действующих норм и устранить правовой пробел между научными выводами и реальной практикой в сфере общественного питания.

Как теперь будут готовить лобстеров

Согласно новым правилам, перед приготовлением живых лобстеров и крабов их потребуется предварительно умертвить более гуманным способом. В числе допустимых методов названы:

  • предварительная заморозка;

  • оглушение с помощью электрического тока.

Эти способы, по мнению британских регуляторов, позволяют минимизировать страдания животных перед приготовлением и соответствуют современным этическим стандартам.

Британия в числе немногих стран с подобным запретом

После вступления новых норм в силу Великобритания присоединится к ограниченному числу государств, где варка живых ракообразных уже находится под запретом. Среди них — Швейцария, Норвегия и Новая Зеландия.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут со временем повлиять и на ресторанный бизнес, и на рыбную промышленность, вынуждая их адаптироваться к новым требованиям гуманного обращения с морскими животными.

Этический сдвиг в пищевой политике

Инициатива британских властей отражает более широкий тренд на пересмотр отношения к животным, используемым в пищу. Признание способности беспозвоночных испытывать боль еще несколько лет назад казалось спорным, однако теперь этот подход постепенно закрепляется в законодательстве ведущих стран.

Запрет на варку живых лобстеров может стать не просто техническим изменением правил, а символом более глубокой трансформации этических стандартов в сфере питания и экологии.

