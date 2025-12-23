18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 14:19

Роскомнадзор предупредил: WhatsApp ждёт полная блокировка

Новости Мира

Роскомнадзор допустил возможность полного ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp на территории России в случае, если компания не выполнит требования российского законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причины угрозы блокировки

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что мессенджер используется для организации террористических актов, вербовки исполнителей, мошенничества и других преступлений. По мнению регулятора, WhatsApp не предпринимает достаточных мер для предотвращения этих действий.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.

Поэтапное введение ограничений

Ведомство отметило, что меры вводятся постепенно, чтобы пользователи успели перейти на альтернативные сервисы. Ранее Роскомнадзор рекомендовал россиянам пользоваться национальными мессенджерами, поддерживающими требования законодательства РФ.

Реакция пользователей

Жители России уже сталкиваются с перебоями в работе WhatsApp. По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», только в понедельник поступило более 3,5 тысячи жалоб на работу приложения.

Продолжение контроля и импортозамещение

Ранее, в конце ноября, Роскомнадзор сообщил о последовательном введении ограничительных мер в отношении WhatsApp. Тогда ведомство подчеркнуло, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство и не выполняет требования по предотвращению преступной деятельности.

В Госдуме также отмечали важность перехода на национальные сервисы, рассматривая меры как часть политики импортозамещения в сфере цифровых коммуникаций.

