Роскомнадзор предупредил: WhatsApp ждёт полная блокировка

Роскомнадзор допустил возможность полного ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp на территории России в случае, если компания не выполнит требования российского законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что мессенджер используется для организации террористических актов, вербовки исполнителей, мошенничества и других преступлений. По мнению регулятора, WhatsApp не предпринимает достаточных мер для предотвращения этих действий.
«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.
Ведомство отметило, что меры вводятся постепенно, чтобы пользователи успели перейти на альтернативные сервисы. Ранее Роскомнадзор рекомендовал россиянам пользоваться национальными мессенджерами, поддерживающими требования законодательства РФ.
Жители России уже сталкиваются с перебоями в работе WhatsApp. По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», только в понедельник поступило более 3,5 тысячи жалоб на работу приложения.
Ранее, в конце ноября, Роскомнадзор сообщил о последовательном введении ограничительных мер в отношении WhatsApp. Тогда ведомство подчеркнуло, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство и не выполняет требования по предотвращению преступной деятельности.
В Госдуме также отмечали важность перехода на национальные сервисы, рассматривая меры как часть политики импортозамещения в сфере цифровых коммуникаций.
Комментарии0 комментарий(ев)