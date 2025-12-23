18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 15:34

112-летний дом хранил тайну: женщина обнаружила «сокровище» в дверной ручке

Новости Мира 0 1 663

Жительница Солт-Лейк-Сити, США, Эбби Гинграс, вместе с мужем недавно наткнулась на неожиданную находку во время ремонта своего более чем столетнего дома. Построенное в 1913 году бунгало в стиле Craftsman стало для супругов настоящим вызовом: как и многие владельцы старых домов, они столкнулись с финансовыми и техническими трудностями, поэтому большинство работ решили выполнять самостоятельно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Reddit
Фото: Reddit

Дверная ручка скрывала секрет

Во время демонтажа дверных ручек, петель и декоративных металлических пластин, которые были покрыты многочисленными слоями краски, супруги заметили что-то необычное. Внутри одной из дверей оказалось кольцо, приклеенное к внутренней поверхности.

«Предыдущие владельцы закрашивали все металлические элементы вместе со стенами, поэтому они были покрыты множеством слоев краски. Мы решили их полностью очистить», — рассказала Эбби.

Историческая ценность находки

По словам Гинграс, судя по количеству слоев краски, кольцо могло находиться внутри двери с 1920–1930-х годов. Внешне оно напоминало золотое кольцо с рубином или гранатом, что сразу вызвало предположения: возможно, это был тайник, а может — детская шалость прежних жильцов.

Экспертиза разрушила миф о драгоценностях

Местный ювелир проверил кольцо и установил, что ни металл, ни камень не являются драгоценными. Тем не менее, находка приобрела особое значение для семьи: она стала своеобразным «мостом» между прошлым дома и его нынешними владельцами.

«Теперь это часть истории нашего дома и нашей жизни в нем. Иногда я ношу это кольцо», — призналась Гинграс.

Старые дома хранят больше, чем кажется

Эта история напоминает о том, что старые дома могут скрывать настоящие тайны и воспоминания, оставленные прежними поколениями. Даже простая дверная ручка может стать носителем целой эпохи, а маленькая находка — ценным фрагментом истории для тех, кто готов её открыть.

