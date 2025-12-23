Южная Корея готовится запустить один из самых быстрых поездов в мире

Южная Корея выходит на новый уровень высокоскоростных поездов. Страна завершила разработку передовой модели EMU-370, которая обещает стать вторым по скорости коммерческим поездом в мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.
Высокоскоростной поезд EMU-370 способен развивать скорость до 370 км/ч, а его технический потенциал позволяет разгоняться до 407 км/ч. Для сравнения: большинство высокоскоростных поездов во Франции, Германии и Японии сегодня работают на скорости около 320 км/ч.
EMU-370 уступит только китайскому CR450, который на данный момент проходит испытания на 400 км/ч и планируется к коммерческому запуску в 2027 году.
Производство первых вагонов нового поезда запланировано на 2026 год. После этого последуют комплексные испытания в 2030 году, а коммерческая эксплуатация ожидается после 2031 года.
Это означает, что через несколько лет пассажиры смогут путешествовать с невиданной доселе скоростью по корейским железным дорогам, сокращая время в пути между городами на десятки процентов.
Проект EMU-370 реализовывался с апреля 2022 по декабрь 2025 года под руководством Корейского научно-исследовательского института железных дорог при участии семи государственных и частных организаций.
Общий объем инвестиций составил 22,5 млрд вон (около $15,2 млн), из которых:
18 млрд вон выделено из государственного бюджета;
4,5 млрд вон — внесены частным сектором.
Программа создания EMU-370 стала частью национальной стратегии исследований и разработок, направленной на поддержание лидерства Южной Кореи в сфере высоких технологий и транспорта будущего.
