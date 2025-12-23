18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 16:40

Южная Корея готовится запустить один из самых быстрых поездов в мире

Новости Мира 0 476

Южная Корея выходит на новый уровень высокоскоростных поездов. Страна завершила разработку передовой модели EMU-370, которая обещает стать вторым по скорости коммерческим поездом в мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: x.com
Фото: x.com

Скорость нового поколения

Высокоскоростной поезд EMU-370 способен развивать скорость до 370 км/ч, а его технический потенциал позволяет разгоняться до 407 км/ч. Для сравнения: большинство высокоскоростных поездов во Франции, Германии и Японии сегодня работают на скорости около 320 км/ч.

EMU-370 уступит только китайскому CR450, который на данный момент проходит испытания на 400 км/ч и планируется к коммерческому запуску в 2027 году.

График производства и эксплуатации

Производство первых вагонов нового поезда запланировано на 2026 год. После этого последуют комплексные испытания в 2030 году, а коммерческая эксплуатация ожидается после 2031 года.

Это означает, что через несколько лет пассажиры смогут путешествовать с невиданной доселе скоростью по корейским железным дорогам, сокращая время в пути между городами на десятки процентов.

Технологии и инвестиции

Проект EMU-370 реализовывался с апреля 2022 по декабрь 2025 года под руководством Корейского научно-исследовательского института железных дорог при участии семи государственных и частных организаций.

Общий объем инвестиций составил 22,5 млрд вон (около $15,2 млн), из которых:

  • 18 млрд вон выделено из государственного бюджета;

  • 4,5 млрд вон — внесены частным сектором.

Программа создания EMU-370 стала частью национальной стратегии исследований и разработок, направленной на поддержание лидерства Южной Кореи в сфере высоких технологий и транспорта будущего.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь