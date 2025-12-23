18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 18:55

Мужчина пришел к врачу с мозолью на пальце, через 24 часа ему ампутировали ногу

Новости Мира 0 1 855

43-летний житель города Кроули, Майк Джонс, обратился к врачу с обычным волдырем на пальце ноги. Казалось бы, обычная мелочь, но уже через 24 часа ситуация приняла критический оборот: мужчине ампутировали ногу ниже колена, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Причиной стала тяжелая инфекция, которая быстро распространилась на костную ткань. Сам Майк Джонс поделился своей историей в беседе с изданием Mirror, подчеркнув, что даже маленькая травма может иметь катастрофические последствия для людей с хроническими заболеваниями.

Диабет как скрытая угроза

Майк Джонс вел активный образ жизни: работал консультантом по безопасности и много путешествовал по стране. Однако из-за диабета он плохо чувствовал ноги, и волдырь, образовавшийся от тесной обуви во время долгой прогулки, остался незамеченным до тех пор, пока инфекция не начала развиваться.

Со временем нога сильно опухла, а несколько пальцев почернели. Мужчина понял, что дело серьезное, и обратился в больницу Кроули.

Быстрая диагностика и непростая операция

Врачи сразу заподозрили инфекцию и направили Майка в специализированные клиники для обследования. Рентген подтвердил худшее: бактерии добрались до костей, и без ампутации не обойтись.

Операцию провели 11 декабря. Майк Джонс отметил, что пережил сильный шок, однако сохраняет боевой дух и сосредоточился на восстановлении после потери конечности.

Сила духа и адаптация к новой жизни

Несмотря на трагический исход, мужчина не зацикливается на прошлом. Он готов к новой жизни и рассматривает случившееся как испытание, которое помогло ему оценить важность своевременного обращения за медицинской помощью, особенно при хронических заболеваниях.

Вывод: Даже небольшие повреждения, такие как мозоль или волдырь, могут представлять серьезную опасность для людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями. Своевременная диагностика и внимание к здоровью ног — ключ к предотвращению трагедий.

