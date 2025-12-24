Названа единственная страна в мире, которая может сама себя прокормить на 100%

Пока миллионы людей по всему миру сталкиваются с ростом цен на продукты и нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела достичь редкой цели — полностью прокормить себя без внешней помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.
Речь идёт о Гайане — стране с населением около 830 тысяч человек, которая сегодня единственная в мире способна полностью обеспечивать себя всеми основными продуктами питания.
Гайана расположена между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом. Большая часть населения сосредоточена на узкой прибрежной равнине, которая занимает менее 5% территории страны.
Оставшиеся 85% территории занимают густые тропические леса, практически непригодные для крупного сельского хозяйства. Несмотря на это, страна достигла продовольственной самодостаточности, используя каждый квадратный метр пригодной земли с максимальной эффективностью.
Никола Кэннон из Королевского сельскохозяйственного университета в Глостершире отмечает, что климат прибрежного региона Гайаны идеально подходит для сельского хозяйства.
Страна находится между одним и девятью градусами северной широты, рядом с экватором. Это даёт ей несколько преимуществ:
Круглогодичное тепло
Обильные осадки и высокая влажность
Плодородные глинистые почвы, сформированные тысячелетиями
Однако даже такой климат не является единственным фактором успеха. Главная «фишка» Гайаны — это умение использовать ограниченные сельскохозяйственные площади максимально эффективно.
В то время как в большинстве стран фермеры выращивают одну культуру на больших однородных полях, гайанские земледельцы используют смешанные посевы.
Принцип прост: на одном поле выращиваются две или более культур, каждая из которых занимает свою нишу и использует ресурсы в разное время.
Примеры:
Кокосовые пальмы и ананасы или помидоры сажают на одном участке по мере роста деревьев
Кукуруза и соя делят одну почву: соя фиксирует азот, а кукуруза получает питательные вещества в другой период
Такой подход позволяет:
Увеличивать урожайность на 20–50%
Поддерживать разнообразие продуктов питания
Сохранять и восстанавливать здоровье почвы
Гайана активно применяет регенеративные методы земледелия, которые включают:
Интеграцию животноводства в сельское хозяйство
Предотвращение эрозии за счёт круглогодичного присутствия живых корней
Постепенное восстановление питательных веществ в почве
Благодаря этим методам страна наращивает производство продуктов без истощения земли и деградации экосистем.
Эксперты отмечают, что опыт Гайаны показывает: небольшие страны с ограниченными ресурсами не обречены на продовольственную нестабильность.
Умное использование природных условий, внедрение смешанных посевов и регенеративного земледелия делают возможным то, что для многих развитых стран остаётся недостижимой целью: полная продовольственная самодостаточность.
