Названа единственная страна в мире, которая может сама себя прокормить на 100%

Пока миллионы людей по всему миру сталкиваются с ростом цен на продукты и нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела достичь редкой цели — полностью прокормить себя без внешней помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: freepik

Речь идёт о Гайане — стране с населением около 830 тысяч человек, которая сегодня единственная в мире способна полностью обеспечивать себя всеми основными продуктами питания.

География и природные ресурсы: как всё начинается

Гайана расположена между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом. Большая часть населения сосредоточена на узкой прибрежной равнине, которая занимает менее 5% территории страны.

Оставшиеся 85% территории занимают густые тропические леса, практически непригодные для крупного сельского хозяйства. Несмотря на это, страна достигла продовольственной самодостаточности, используя каждый квадратный метр пригодной земли с максимальной эффективностью.

Никола Кэннон из Королевского сельскохозяйственного университета в Глостершире отмечает, что климат прибрежного региона Гайаны идеально подходит для сельского хозяйства.

Природные условия: почему здесь удается выращивать всё

Страна находится между одним и девятью градусами северной широты, рядом с экватором. Это даёт ей несколько преимуществ:

Круглогодичное тепло

Обильные осадки и высокая влажность

Плодородные глинистые почвы, сформированные тысячелетиями

Однако даже такой климат не является единственным фактором успеха. Главная «фишка» Гайаны — это умение использовать ограниченные сельскохозяйственные площади максимально эффективно.

Смешанные посевы: инновационный подход к земледелию

В то время как в большинстве стран фермеры выращивают одну культуру на больших однородных полях, гайанские земледельцы используют смешанные посевы.

Принцип прост: на одном поле выращиваются две или более культур, каждая из которых занимает свою нишу и использует ресурсы в разное время.

Примеры:

Кокосовые пальмы и ананасы или помидоры сажают на одном участке по мере роста деревьев

Кукуруза и соя делят одну почву: соя фиксирует азот, а кукуруза получает питательные вещества в другой период

Такой подход позволяет:

Увеличивать урожайность на 20–50%

Поддерживать разнообразие продуктов питания

Сохранять и восстанавливать здоровье почвы

Регенеративное сельское хозяйство: забота о земле

Гайана активно применяет регенеративные методы земледелия, которые включают:

Интеграцию животноводства в сельское хозяйство

Предотвращение эрозии за счёт круглогодичного присутствия живых корней

Постепенное восстановление питательных веществ в почве

Благодаря этим методам страна наращивает производство продуктов без истощения земли и деградации экосистем.

Вывод экспертов: маленькая страна с большим примером

Эксперты отмечают, что опыт Гайаны показывает: небольшие страны с ограниченными ресурсами не обречены на продовольственную нестабильность.

Умное использование природных условий, внедрение смешанных посевов и регенеративного земледелия делают возможным то, что для многих развитых стран остаётся недостижимой целью: полная продовольственная самодостаточность.