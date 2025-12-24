18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 20:09

Названа единственная страна в мире, которая может сама себя прокормить на 100%

Новости Мира 0 1 789

Пока миллионы людей по всему миру сталкиваются с ростом цен на продукты и нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела достичь редкой цели — полностью прокормить себя без внешней помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Речь идёт о Гайане — стране с населением около 830 тысяч человек, которая сегодня единственная в мире способна полностью обеспечивать себя всеми основными продуктами питания.

География и природные ресурсы: как всё начинается

Гайана расположена между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом. Большая часть населения сосредоточена на узкой прибрежной равнине, которая занимает менее 5% территории страны.

Оставшиеся 85% территории занимают густые тропические леса, практически непригодные для крупного сельского хозяйства. Несмотря на это, страна достигла продовольственной самодостаточности, используя каждый квадратный метр пригодной земли с максимальной эффективностью.

Никола Кэннон из Королевского сельскохозяйственного университета в Глостершире отмечает, что климат прибрежного региона Гайаны идеально подходит для сельского хозяйства.

Природные условия: почему здесь удается выращивать всё

Страна находится между одним и девятью градусами северной широты, рядом с экватором. Это даёт ей несколько преимуществ:

  • Круглогодичное тепло

  • Обильные осадки и высокая влажность

  • Плодородные глинистые почвы, сформированные тысячелетиями

Однако даже такой климат не является единственным фактором успеха. Главная «фишка» Гайаны — это умение использовать ограниченные сельскохозяйственные площади максимально эффективно.

Смешанные посевы: инновационный подход к земледелию

В то время как в большинстве стран фермеры выращивают одну культуру на больших однородных полях, гайанские земледельцы используют смешанные посевы.

Принцип прост: на одном поле выращиваются две или более культур, каждая из которых занимает свою нишу и использует ресурсы в разное время.

Примеры:

  • Кокосовые пальмы и ананасы или помидоры сажают на одном участке по мере роста деревьев

  • Кукуруза и соя делят одну почву: соя фиксирует азот, а кукуруза получает питательные вещества в другой период

Такой подход позволяет:

  • Увеличивать урожайность на 20–50%

  • Поддерживать разнообразие продуктов питания

  • Сохранять и восстанавливать здоровье почвы

Регенеративное сельское хозяйство: забота о земле

Гайана активно применяет регенеративные методы земледелия, которые включают:

  • Интеграцию животноводства в сельское хозяйство

  • Предотвращение эрозии за счёт круглогодичного присутствия живых корней

  • Постепенное восстановление питательных веществ в почве

Благодаря этим методам страна наращивает производство продуктов без истощения земли и деградации экосистем.

Вывод экспертов: маленькая страна с большим примером

Эксперты отмечают, что опыт Гайаны показывает: небольшие страны с ограниченными ресурсами не обречены на продовольственную нестабильность.

Умное использование природных условий, внедрение смешанных посевов и регенеративного земледелия делают возможным то, что для многих развитых стран остаётся недостижимой целью: полная продовольственная самодостаточность.

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь