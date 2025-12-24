18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.12.2025, 07:08

В Турции потерпел крушение самолет с начальником Генштаба Ливии

Новости Мира 0 401

В Турции потерпел крушение частный самолет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад. Связь с воздушным судном была потеряна вскоре после вылета из Анкары, а позже турецкие и международные СМИ сообщили об обнаружении обломков и гибели всех находившихся на борту, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

© GlobalLookPress
© GlobalLookPress

Потеря связи после вылета из Анкары

Бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из международного аэропорта Анкары Эсенбога в направлении Триполи вечером, в 20:10 по местному времени (оно совпадает с московским). Самолет следовал регулярным маршрутом, однако уже спустя менее часа полета связь с экипажем была прервана.

По данным главы МВД Турции Али Ерликая, последний контакт с воздушным судном был зафиксирован в 20:52. Незадолго до этого экипаж направил запрос на экстренную посадку.

Запрос на аварийную посадку и исчезновение с радаров

Министр внутренних дел Турции сообщил, что самолет подал сигнал бедствия в районе Хаймана. После этого попытки восстановить связь не увенчались успехом.

«От самолета поступил запрос на экстренную посадку, однако после этого связь с ним была полностью потеряна. На борту находились пять человек, включая начальника штаба Вооруженных сил Ливии», — написал Али Ерликая в социальной сети X.

Кто находился на борту

По информации турецких СМИ, помимо генерала аль-Хаддада, на борту Falcon 50 находились:

  • два пилота,

  • одна бортпроводница,

  • а также еще один сопровождающий.

Всего — пять человек.

Подтверждение гибели пассажиров

Позднее источник телеканала Al Jazeera в турецком правительстве сообщил, что Анкара официально уведомила ливийскую сторону о гибели всех пассажиров и членов экипажа самолета.

Информация была подтверждена и в Ливии:
премьер-министр Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба заявил, что получил сообщение о гибели начальника Генштаба и сопровождающих его лиц во время возвращения из Анкары.

Где произошла катастрофа

По данным турецких изданий Gündem 7x24, Sözcü и SavunmaSanayiST, вскоре после взлета самолет подал сигнал об отключении электропитания в районе Кулу провинции Конья. После этого экипаж предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета.

Однако до Эсенбоги самолет не дотянул — он потерпел крушение в районе Хайман в провинции Анкара.

Сложные погодные условия и труднодоступная местность

Издания Haberler и Sabah сообщили об обнаружении обломков самолета. Глава района Хайман Левент Коч отметил, что место падения крайне труднодоступно.

По его словам:

  • к месту крушения невозможно добраться по дороге,

  • район отличается неблагоприятными погодными условиями,

  • наблюдаются густые туманы и осадки.

Приостановка полетов и сообщения о громком звуке

После инцидента полеты в аэропорту Анкары были временно приостановлены. Телеканал AHaber также сообщил, что жители района Хайман слышали громкий звук, предположительно связанный с моментом катастрофы.

Визит генерала в Анкару накануне трагедии

Незадолго до катастрофы, 23 декабря, министр обороны Турции Яшар Гюлер принял генерала аль-Хаддада в Анкаре. Начальник Генштаба Ливии находился в Турции по официальному приглашению главы турецкого Генштаба Сельчука Байрактароглу.

Что известно о разбившемся самолете

По информации издания Sabah, бизнес-джет Falcon 50 принадлежал компании Harmony Jets, зарегистрированной на Мальте.

Основные характеристики самолета:

  • производитель — французская компания Dassault,

  • три реактивных двигателя,

  • дальность полета — до 5800 км,

  • максимальная продолжительность полета — 6,5 часа,

  • вместимость — до 10 пассажиров.

Политический контекст в Ливии

После вооруженного конфликта в Ливии в стране фактически существуют два политических центра:

  • Триполи, где действует Правительство национального единства во главе с Абделем Хамидом Дбейбой,

  • Тобрук на востоке страны, подконтрольный Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Гибель начальника Генштаба Вооруженных сил Ливии может иметь серьезные последствия для внутриполитической и военной ситуации в стране.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь