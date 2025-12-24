В Турции потерпел крушение самолет с начальником Генштаба Ливии

В Турции потерпел крушение частный самолет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад. Связь с воздушным судном была потеряна вскоре после вылета из Анкары, а позже турецкие и международные СМИ сообщили об обнаружении обломков и гибели всех находившихся на борту, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

© GlobalLookPress

Потеря связи после вылета из Анкары

Бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из международного аэропорта Анкары Эсенбога в направлении Триполи вечером, в 20:10 по местному времени (оно совпадает с московским). Самолет следовал регулярным маршрутом, однако уже спустя менее часа полета связь с экипажем была прервана.

По данным главы МВД Турции Али Ерликая, последний контакт с воздушным судном был зафиксирован в 20:52. Незадолго до этого экипаж направил запрос на экстренную посадку.

Запрос на аварийную посадку и исчезновение с радаров

Министр внутренних дел Турции сообщил, что самолет подал сигнал бедствия в районе Хаймана. После этого попытки восстановить связь не увенчались успехом.

«От самолета поступил запрос на экстренную посадку, однако после этого связь с ним была полностью потеряна. На борту находились пять человек, включая начальника штаба Вооруженных сил Ливии», — написал Али Ерликая в социальной сети X.

Кто находился на борту

По информации турецких СМИ, помимо генерала аль-Хаддада, на борту Falcon 50 находились:

два пилота ,

одна бортпроводница ,

а также еще один сопровождающий.

Всего — пять человек.

Подтверждение гибели пассажиров

Позднее источник телеканала Al Jazeera в турецком правительстве сообщил, что Анкара официально уведомила ливийскую сторону о гибели всех пассажиров и членов экипажа самолета.

Информация была подтверждена и в Ливии:

премьер-министр Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба заявил, что получил сообщение о гибели начальника Генштаба и сопровождающих его лиц во время возвращения из Анкары.

Где произошла катастрофа

По данным турецких изданий Gündem 7x24, Sözcü и SavunmaSanayiST, вскоре после взлета самолет подал сигнал об отключении электропитания в районе Кулу провинции Конья. После этого экипаж предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета.

Однако до Эсенбоги самолет не дотянул — он потерпел крушение в районе Хайман в провинции Анкара.

Сложные погодные условия и труднодоступная местность

Издания Haberler и Sabah сообщили об обнаружении обломков самолета. Глава района Хайман Левент Коч отметил, что место падения крайне труднодоступно.

По его словам:

к месту крушения невозможно добраться по дороге ,

район отличается неблагоприятными погодными условиями ,

наблюдаются густые туманы и осадки.

Приостановка полетов и сообщения о громком звуке

После инцидента полеты в аэропорту Анкары были временно приостановлены. Телеканал AHaber также сообщил, что жители района Хайман слышали громкий звук, предположительно связанный с моментом катастрофы.

Визит генерала в Анкару накануне трагедии

Незадолго до катастрофы, 23 декабря, министр обороны Турции Яшар Гюлер принял генерала аль-Хаддада в Анкаре. Начальник Генштаба Ливии находился в Турции по официальному приглашению главы турецкого Генштаба Сельчука Байрактароглу.

Что известно о разбившемся самолете

По информации издания Sabah, бизнес-джет Falcon 50 принадлежал компании Harmony Jets, зарегистрированной на Мальте.

Основные характеристики самолета:

производитель — французская компания Dassault ,

три реактивных двигателя,

дальность полета — до 5800 км ,

максимальная продолжительность полета — 6,5 часа ,

вместимость — до 10 пассажиров.

Политический контекст в Ливии

После вооруженного конфликта в Ливии в стране фактически существуют два политических центра:

Триполи , где действует Правительство национального единства во главе с Абделем Хамидом Дбейбой,

Тобрук на востоке страны, подконтрольный Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Гибель начальника Генштаба Вооруженных сил Ливии может иметь серьезные последствия для внутриполитической и военной ситуации в стране.