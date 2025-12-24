Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи

Эксперты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию раскрыли рекомендации для праздничного стола, которые помогут встретить Новый год вкусно и без вреда для здоровья. Информацию публикует издание La Razon, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В своем руководстве агентство советует:
Увеличить количество фруктов, овощей и бобовых на праздничном столе.
Отдать предпочтение продуктам с полезными жирами, например, оливковому маслу.
Ограничить ультрапереработанные продукты, а также продукты с высоким содержанием сахара и соли.
Такой подход помогает снизить нагрузку на организм в период праздников и поддерживает общее здоровье.
Если вы планируете включить мясо в новогоднее меню, эксперты рекомендуют:
Отдать предпочтение птице (курица, индейка) и кролику.
Избегать жирного и тяжёлого мяса, которое может перегружать пищеварение.
Испанское общество врачей общей практики и семейных врачей советует:
Планировать приемы пищи заранее, чтобы избежать спонтанного переедания.
Готовить блюда в духовке, на гриле или на пару, а не жарить во фритюре.
Порции делать небольшими, чтобы контролировать количество съеденного.
Медики отмечают, что переедание часто связано с тем, что блюда готовят с запасом — это провоцирует растянутый праздничный период переедания.
Особое внимание стоит уделить темпу еды:
Принимать пищу медленно, тщательно пережевывая.
Слушать сигналы организма о сытости, чтобы избежать ощущения тяжести.
Этот простой навык помогает лучше контролировать количество съеденного и сохранить комфорт после праздника.
