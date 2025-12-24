Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи

Эксперты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию раскрыли рекомендации для праздничного стола, которые помогут встретить Новый год вкусно и без вреда для здоровья. Информацию публикует издание La Razon , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: shedevrum.ai

Основной акцент — на растительную пищу

В своем руководстве агентство советует:

Увеличить количество фруктов, овощей и бобовых на праздничном столе.

Отдать предпочтение продуктам с полезными жирами, например, оливковому маслу.

Ограничить ультрапереработанные продукты, а также продукты с высоким содержанием сахара и соли.

Такой подход помогает снизить нагрузку на организм в период праздников и поддерживает общее здоровье.

Выбор мяса: кролик и птица

Если вы планируете включить мясо в новогоднее меню, эксперты рекомендуют:

Отдать предпочтение птице (курица, индейка) и кролику .

Избегать жирного и тяжёлого мяса, которое может перегружать пищеварение.

Легкие способы приготовления

Испанское общество врачей общей практики и семейных врачей советует:

Планировать приемы пищи заранее, чтобы избежать спонтанного переедания.

Готовить блюда в духовке, на гриле или на пару , а не жарить во фритюре.

Порции делать небольшими, чтобы контролировать количество съеденного.

Медики отмечают, что переедание часто связано с тем, что блюда готовят с запасом — это провоцирует растянутый праздничный период переедания.

Медленный прием пищи

Особое внимание стоит уделить темпу еды:

Принимать пищу медленно, тщательно пережевывая.

Слушать сигналы организма о сытости, чтобы избежать ощущения тяжести.