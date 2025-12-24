18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.12.2025, 08:35

Почему мы просыпаемся в 4 утра и не можем больше уснуть — названа настоящая причина

Новости Мира 0 694

Многим знакома ситуация, когда в середине ночи — примерно в 4 часа утра — мы внезапно просыпаемся и уже не можем вернуться ко сну. Даже если до утреннего подъема остается 1–2 часа, уснуть снова почти невозможно. Медики называют ключевую причину этого явления — гормональные изменения в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Гормоны: главный регулятор сна

Сон и пробуждение контролируются двумя важными гормонами: мелатонином и кортизолом.

  • Мелатонин — отвечает за наступление сна. Когда его уровень высокий, мы легко засыпаем и спим спокойно.

  • Кортизол — регулирует пробуждение. Его повышение рано утром помогает организму проснуться и начать день.

Проблемы с выработкой мелатонина могут возникать при снижении уровня эстрогена, например, во время менопаузы у женщин. Это нередко приводит к ночному пробуждению и ранней утренней бессоннице.

Влияние гаджетов на ночной сон

Использование смартфонов, планшетов и других электронных устройств вечером тоже может мешать нормальному сну.

  • Синий свет, который излучают экраны, обманывает мозг, заставляя его думать, что день еще продолжается.

  • В результате снижается выработка мелатонина, и сон становится менее глубоким.

Совет врачей:

Не используйте гаджеты минимум за два часа до сна. Если это невозможно, включайте специальные фильтры синего света.

Как подготовить организм к полноценному сну

Чтобы минимизировать риск пробуждения в 4 утра, эксперты рекомендуют создавать вечерний ритуал расслабления:

  1. Чтение книг или прослушивание спокойной музыки.

  2. Медитация и дыхательные практики.

  3. Легкий ужин без кофеина.

    • Полезные продукты для ночного сна: вареные яйца, творог, шпинат, кешью.

Эти привычки помогают наладить естественную выработку мелатонина и подготовить организм к глубокому сну.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Если ночная бессонница повторяется часто или сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к врачу.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь