Почему мы просыпаемся в 4 утра и не можем больше уснуть — названа настоящая причина

Многим знакома ситуация, когда в середине ночи — примерно в 4 часа утра — мы внезапно просыпаемся и уже не можем вернуться ко сну. Даже если до утреннего подъема остается 1–2 часа, уснуть снова почти невозможно. Медики называют ключевую причину этого явления — гормональные изменения в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Сон и пробуждение контролируются двумя важными гормонами: мелатонином и кортизолом.
Мелатонин — отвечает за наступление сна. Когда его уровень высокий, мы легко засыпаем и спим спокойно.
Кортизол — регулирует пробуждение. Его повышение рано утром помогает организму проснуться и начать день.
Проблемы с выработкой мелатонина могут возникать при снижении уровня эстрогена, например, во время менопаузы у женщин. Это нередко приводит к ночному пробуждению и ранней утренней бессоннице.
Использование смартфонов, планшетов и других электронных устройств вечером тоже может мешать нормальному сну.
Синий свет, который излучают экраны, обманывает мозг, заставляя его думать, что день еще продолжается.
В результате снижается выработка мелатонина, и сон становится менее глубоким.
Совет врачей:
Не используйте гаджеты минимум за два часа до сна. Если это невозможно, включайте специальные фильтры синего света.
Чтобы минимизировать риск пробуждения в 4 утра, эксперты рекомендуют создавать вечерний ритуал расслабления:
Чтение книг или прослушивание спокойной музыки.
Медитация и дыхательные практики.
Легкий ужин без кофеина.
Полезные продукты для ночного сна: вареные яйца, творог, шпинат, кешью.
Эти привычки помогают наладить естественную выработку мелатонина и подготовить организм к глубокому сну.
Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Если ночная бессонница повторяется часто или сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к врачу.
Комментарии0 комментарий(ев)