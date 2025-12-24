Почему мы просыпаемся в 4 утра и не можем больше уснуть — названа настоящая причина

Многим знакома ситуация, когда в середине ночи — примерно в 4 часа утра — мы внезапно просыпаемся и уже не можем вернуться ко сну. Даже если до утреннего подъема остается 1–2 часа, уснуть снова почти невозможно. Медики называют ключевую причину этого явления — гормональные изменения в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com

Гормоны: главный регулятор сна

Сон и пробуждение контролируются двумя важными гормонами: мелатонином и кортизолом.

Мелатонин — отвечает за наступление сна. Когда его уровень высокий, мы легко засыпаем и спим спокойно.

Кортизол — регулирует пробуждение. Его повышение рано утром помогает организму проснуться и начать день.

Проблемы с выработкой мелатонина могут возникать при снижении уровня эстрогена, например, во время менопаузы у женщин. Это нередко приводит к ночному пробуждению и ранней утренней бессоннице.

Влияние гаджетов на ночной сон

Использование смартфонов, планшетов и других электронных устройств вечером тоже может мешать нормальному сну.

Синий свет , который излучают экраны, обманывает мозг, заставляя его думать, что день еще продолжается.

В результате снижается выработка мелатонина, и сон становится менее глубоким.

Совет врачей:

Не используйте гаджеты минимум за два часа до сна. Если это невозможно, включайте специальные фильтры синего света.

Как подготовить организм к полноценному сну

Чтобы минимизировать риск пробуждения в 4 утра, эксперты рекомендуют создавать вечерний ритуал расслабления:

Чтение книг или прослушивание спокойной музыки. Медитация и дыхательные практики. Легкий ужин без кофеина. Полезные продукты для ночного сна: вареные яйца, творог, шпинат, кешью.

Эти привычки помогают наладить естественную выработку мелатонина и подготовить организм к глубокому сну.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Если ночная бессонница повторяется часто или сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к врачу.