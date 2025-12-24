В Android нашли секретную функцию

В операционной системе Android исследователи выявили скрытую функцию защиты, которая по умолчанию отключена, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты отмечают, что данная функция, получившая название Advanced Protection (продвинутая защита), предназначена для максимальной безопасности и конфиденциальности пользователей смартфонов. Несмотря на свою важность, большинство владельцев устройств пока не знают о ее существовании.

Появление Advanced Protection в Android 16

Журналисты уточняют, что функция была внедрена в Android 16. Она представляет собой специальный режим работы системы, в котором активируются все доступные инструменты безопасности Google.

При этом режим Advanced Protection отключен по умолчанию, что делает его по сути секретным для обычных пользователей. Для активации необходимо вручную включить опцию в настройках телефона.

Какие механизмы защиты включены

Функция Advanced Protection охватывает шесть ключевых протоколов безопасности смартфона:

Блокировка при краже: телефон автоматически блокируется, если устройство оказывается в руках посторонних.

Автоперезагрузка при бездействии: аппарат перезагружается при длительном отсутствии активности для защиты от потенциальных угроз.

Защита от опасных сетей: смартфон не подключается к сомнительным 2G-сетям.

Фильтрация входящих звонков: телефон автоматически блокирует подозрительные звонки.

Безопасный серфинг в интернете: браузеры блокируют фишинговые и вредоносные сайты, а Chrome всегда использует протокол HTTPS , где это возможно.

Контроль приложений и сообщений: работает функция Google Play Protect, которая анализирует поведение приложений, а также проверяются входящие СМС с запретом перехода по подозрительным ссылкам.

Как включить Advanced Protection

По данным ZDNet, пользователи могут самостоятельно активировать режим продвинутой защиты. Для этого необходимо:

Открыть Настройки смартфона. Перейти в раздел Безопасность и конфиденциальность. Найти и включить функцию Advanced Protection.

После активации смартфон начинает использовать полный набор инструментов безопасности, доступных в Android 16, что существенно повышает защиту личных данных.