Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.12.2025, 09:01

В Android нашли секретную функцию

Новости Мира 0 370

В операционной системе Android исследователи выявили скрытую функцию защиты, которая по умолчанию отключена, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Эксперты отмечают, что данная функция, получившая название Advanced Protection (продвинутая защита), предназначена для максимальной безопасности и конфиденциальности пользователей смартфонов. Несмотря на свою важность, большинство владельцев устройств пока не знают о ее существовании.

Появление Advanced Protection в Android 16

Журналисты уточняют, что функция была внедрена в Android 16. Она представляет собой специальный режим работы системы, в котором активируются все доступные инструменты безопасности Google.

При этом режим Advanced Protection отключен по умолчанию, что делает его по сути секретным для обычных пользователей. Для активации необходимо вручную включить опцию в настройках телефона.

Какие механизмы защиты включены

Функция Advanced Protection охватывает шесть ключевых протоколов безопасности смартфона:

  • Блокировка при краже: телефон автоматически блокируется, если устройство оказывается в руках посторонних.

  • Автоперезагрузка при бездействии: аппарат перезагружается при длительном отсутствии активности для защиты от потенциальных угроз.

  • Защита от опасных сетей: смартфон не подключается к сомнительным 2G-сетям.

  • Фильтрация входящих звонков: телефон автоматически блокирует подозрительные звонки.

  • Безопасный серфинг в интернете: браузеры блокируют фишинговые и вредоносные сайты, а Chrome всегда использует протокол HTTPS, где это возможно.

  • Контроль приложений и сообщений: работает функция Google Play Protect, которая анализирует поведение приложений, а также проверяются входящие СМС с запретом перехода по подозрительным ссылкам.

Как включить Advanced Protection

По данным ZDNet, пользователи могут самостоятельно активировать режим продвинутой защиты. Для этого необходимо:

  1. Открыть Настройки смартфона.

  2. Перейти в раздел Безопасность и конфиденциальность.

  3. Найти и включить функцию Advanced Protection.

После активации смартфон начинает использовать полный набор инструментов безопасности, доступных в Android 16, что существенно повышает защиту личных данных.

