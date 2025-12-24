18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.12.2025, 12:42

Китайская корпорация Lenovo представит ноутбук с двумя экранами

Новости Мира

Китайская корпорация Lenovo анонсировала необычный концепт ноутбука с двумя дисплеями, который обещает изменить представление о портативных компьютерах. Об этом сообщило издание Windows Latest, подчеркнув инновационность новой разработки, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: itzine.ru
Фото: itzine.ru

ThinkPad Rollable XD Concept: ноутбук будущего

На предстоящей выставке CES 2026 Lenovo представит концептуальный ноутбук под названием ThinkPad Rollable XD Concept. Главная особенность устройства — вертикально расширяющийся экран, способный изменять размер от 13 до 16 дюймов. Такая технология позволяет пользователю гибко адаптировать рабочее пространство под свои потребности, будь то просмотр документов, работа с графикой или развлечения.

Два экрана в одном корпусе

Помимо основного дисплея, ноутбук оснащён вторым экраном, встроенным под прозрачной крышкой устройства. OLED-матрица может сворачиваться внутрь, создавая эффект дополнительного внешнего дисплея. Такая конструкция расширяет возможности многозадачности, позволяя одновременно выводить на оба экрана разные приложения или использовать один из них для специализированных инструментов, например для заметок, чатов или управления медиаконтентом.

Инновации и перспективы

Lenovo с помощью ThinkPad Rollable XD Concept демонстрирует новое направление в развитии портативных компьютеров, объединяя компактность и функциональность. Использование гибких и прозрачных дисплеев открывает потенциал для будущих моделей с ещё более необычными форм-факторами, которые могут заменить привычные ноутбуки и даже планшеты.

