Мелони оригинально поздравила итальянцев с Рождеством: «Год был трудный, но в 2026-м будет гораздо хуже!»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сделала резкий прогноз на наступающий 2026 год, заявив, что он будет «гораздо хуже», чем уходящий 2025-й. Слова главы правительства прозвучали на традиционной церемонии поздравления сотрудников с рождественскими праздниками, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Мелони о прошедшем годе: борьба и трудности

Во время обращения к сотрудникам правительственного Дворца Киджи Мелони отметила, что 2025 год стал непростым для всех итальянцев.

«Мы семья, мы команда, мы боремся весь год. Прошедший год был тяжелым для всех нас», — подчеркнула премьер.

Она добавила, что, несмотря на сложности, важно сохранять единство и готовность к новым вызовам, которые уже стоят перед страной.

Прогноз на 2026 год: готовьтесь к трудностям

Главный месседж Мелони прозвучал без прикрас: следующий год будет ещё сложнее.

«Не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже. Поэтому я советую вам правильно отдохнуть в эти праздники», — обратилась она к коллегам, призывая использовать праздничные дни для восстановления сил.

Премьер намекнула, что после праздников правительству вновь предстоит сосредоточенно работать над «ответами этой невероятной стране», имея в виду решение острых социально-экономических вопросов.

Тон официального обращения: сочетание предостережения и мотивации

Эксперты отмечают, что подобные заявления главы правительства одновременно выполняют две функции:

Предостерегают граждан о возможных экономических и политических трудностях.

Мотивируют команду правительства к сплочённой работе и подготовке к новым вызовам.

По словам аналитиков, Мелони стремится заранее настроить общество на экономическую напряжённость и подготовить чиновников к активным действиям в начале нового года.