Назван один из самых частых симптомов перегрузки психики

Бруксизм — это непроизвольное скрежетание зубами и сжатие челюстей, вызванное спазмом жевательных мышц. Чаще всего этот процесс происходит во сне, однако иногда наблюдается и в течение дня. Специалисты отмечают, что бруксизм может быть прямым сигналом того, что психика человека испытывает сильную нагрузку, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам Кулиева, бруксизм является классическим примером психосоматического расстройства, когда психическое напряжение проявляется через физические симптомы.
Когда человек сталкивается с чрезмерной нагрузкой на психику, стресс «сбрасывается» через жевательные мышцы — одну из самых сильных и активных групп мышц.
Зона челюсти особенно чувствительна к стрессу: выражение «сжать зубы и терпеть» отражает естественную реакцию организма.
Постоянный бруксизм может привести к головным болям и болям в височно-нижнечелюстном суставе, что усиливает стресс и создаёт порочный круг, где психологическое напряжение и физические проявления взаимно усиливают друг друга.
Врач подчёркивает, что лечить только зубы, не работая с психологическими причинами, зачастую малоэффективно в долгосрочной перспективе.
Основные причины возникновения бруксизма можно разделить на две группы:
Стресс и психическая перегрузка — ключевой фактор развития симптома.
Неправильная нагрузка на зубочелюстную систему — например, неправильный прикус, длительное сжатие челюсти или привычка скрежетать зубами.
Профилактика бруксизма направлена на комплексное устранение этих факторов.
Если бруксизм уже проявился, специалист рекомендует комбинированный подход к лечению:
Стоматологическое вмешательство — защита зубов от износа и корректировка прикуса.
Работа с первопричиной — устранение психологического напряжения с помощью невролога, сомнолога или психотерапевта.
Комплексный подход позволяет не только снизить физические проявления бруксизма, но и устранить источник стресса, что обеспечивает более устойчивый и долгосрочный результат.
Комментарии0 комментарий(ев)