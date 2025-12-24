Назван один из самых частых симптомов перегрузки психики

Бруксизм — это непроизвольное скрежетание зубами и сжатие челюстей, вызванное спазмом жевательных мышц. Чаще всего этот процесс происходит во сне, однако иногда наблюдается и в течение дня. Специалисты отмечают, что бруксизм может быть прямым сигналом того, что психика человека испытывает сильную нагрузку, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: rutube.ru

Бруксизм как психосоматическое явление

По словам Кулиева, бруксизм является классическим примером психосоматического расстройства, когда психическое напряжение проявляется через физические симптомы.

Когда человек сталкивается с чрезмерной нагрузкой на психику, стресс «сбрасывается» через жевательные мышцы — одну из самых сильных и активных групп мышц.

Зона челюсти особенно чувствительна к стрессу: выражение «сжать зубы и терпеть» отражает естественную реакцию организма.

Постоянный бруксизм может привести к головным болям и болям в височно-нижнечелюстном суставе, что усиливает стресс и создаёт порочный круг, где психологическое напряжение и физические проявления взаимно усиливают друг друга.

Врач подчёркивает, что лечить только зубы, не работая с психологическими причинами, зачастую малоэффективно в долгосрочной перспективе.

Причины и профилактика

Основные причины возникновения бруксизма можно разделить на две группы:

Стресс и психическая перегрузка — ключевой фактор развития симптома. Неправильная нагрузка на зубочелюстную систему — например, неправильный прикус, длительное сжатие челюсти или привычка скрежетать зубами.

Профилактика бруксизма направлена на комплексное устранение этих факторов.

Как лечить бруксизм

Если бруксизм уже проявился, специалист рекомендует комбинированный подход к лечению:

Стоматологическое вмешательство — защита зубов от износа и корректировка прикуса.

Работа с первопричиной — устранение психологического напряжения с помощью невролога, сомнолога или психотерапевта.

Комплексный подход позволяет не только снизить физические проявления бруксизма, но и устранить источник стресса, что обеспечивает более устойчивый и долгосрочный результат.