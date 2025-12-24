18+
24.12.2025, 16:45

Британка с самой большой грудью в стране рассказала про свои страдания

Новости Мира 0 494

Соцсети стали площадкой для откровений британки, которая утверждает, что обладает самой большой естественной грудью в Великобритании. Daily Star публикует рассказ Саммер Роберт о том, как её уникальная особенность влияет на жизнь и здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Грудь весом 32 килограмма и её непрерывный рост

27-летняя Саммер Роберт утверждает, что её бюст — самый крупный среди женщин Великобритании и весит около 32 кг. По её словам, рост груди продолжается из-за редкого медицинского состояния, и за последний год бюст увеличился на десять размеров.

«Врачи сказали, что это непрерывный рост, и у него нет четкого предела», — поделилась Роберт.

Подозрение на гигантомастию: редкое заболевание с серьёзными последствиями

Саммер предполагает, что страдает от гигантомастии — редкой болезни, при которой молочные железы чрезмерно и неконтролируемо увеличиваются. Это состояние может возникнуть спонтанно и сопровождаться серьезными осложнениями, включая:

  • сильные боли в спине,

  • деформацию позвоночника,

  • ограничения в физической активности.

По словам Роберт, постоянная нагрузка привела к серьёзным проблемам со спиной, из-за чего ей потребовалась корректирующая операция. «У меня была постоянная сильная боль, позвоночник начал искривляться», — рассказывает британка.

Отказы NHS и бюрократические сложности

Несмотря на медицинские показания, Роберт утверждает, что Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) неоднократно отказывала ей в проведении операции по уменьшению груди. Основные аргументы врачей включали:

  • молодой возраст пациентки,

  • индекс массы тела,

  • риск повторного роста груди после операции.

«Мне говорили, что нет смысла делать операцию, потому что всё вернется», — пояснила Саммер.

Изменение отношения к собственному телу

С течением времени Саммер изменила восприятие своего состояния. Если раньше она хотела избавиться от чрезмерно большой груди, то теперь решила отложить хирургическое вмешательство.

Она признается, что привыкла к ограничениям и боли, но научилась с ними справляться.

Внимание общества и навязчивые взгляды

Помимо медицинских трудностей, британка сталкивается с постоянным вниманием и преследованиями в общественных местах из-за внешности. Несмотря на это, она уверена, что готова продолжать жить с этим состоянием, принимая все физические и социальные сложности.

«Сейчас я понимаю, что могу жить с этим, несмотря на боль и неудобства», — резюмирует Роберт.

2
0
0
