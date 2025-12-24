Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете против бывшей жены

Российский боксер Дмитрий Бивол стал победителем в суде против своей бывшей жены Екатерины по делу о клевете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Hamad I Mohammed/Reuters

Согласно материалам дела, в период с сентября 2024 года по август 2025 года Екатерина Бивол публиковала в социальных сетях сведения, порочащие репутацию спортсмена. Среди обвинений в публикациях фигурировали заявления о якобы имевшем место домашнем насилии со стороны Бивола.

Суд признал обвинения недостоверными

Суд постановил, что распространённые Екатериной Бивол сведения не соответствуют действительности и наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации Дмитрия Бивола. В рамках решения суда бывшая жена спортсмена обязана опубликовать официальное опровержение этих сведений.

Административная ответственность за оскорбления

Помимо дела о клевете, 14 января 2025 года Екатерина Бивол была привлечена к административной ответственности за оскорбления в адрес бывшего мужа, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила соответствующее административное дело, и суд назначил ей наказание в виде официального предупреждения.

Бивол продолжает спортивные достижения

На фоне судебных разбирательств Дмитрий Бивол не снижал темпов спортивной карьеры. В ночь на 23 февраля 2025 года он одержал победу над Артутом Бетербиевым решением судей со счетом 114-114, 116-112, 115-113, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал второй встречей между спортсменами — в первой победу одержал Бетербиев.