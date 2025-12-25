Мужчина каждый год покупает «самую некрасивую елку», чтобы «ей не было грустно»

Житель Вильнюса Мариус Плитнинкас на протяжении уже почти десяти лет делает необычный выбор перед Рождеством: он покупает для своей семьи самую некрасивую рождественскую елку, чтобы «ей не было грустно». Об этом сообщает LRT, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Мариуса, каждый год перед праздниками он вместе с сыновьями посещает один и тот же рынок елок в Вильнюсе. Их просьба к продавцам неизменна: найти дерево, которое другие покупатели сочли бы наименее привлекательным.
«Иногда она асимметричная, иногда с двойной или тройной верхушкой. Но когда кладешь ее в машину, чувствуешь запах хвои и понимаешь — она совсем не плохая. В природе ведь нет одинаковых деревьев», — рассказывает Плитнинкас.
Мариус отмечает, что уже дома елка постепенно становится уютной, а после украшения гирляндами и игрушками — по-настоящему красивой. Семья каждый год шутит: им снова не удалось выбрать по-настоящему уродливое дерево.
У Мариуса двое сыновей — 16 и 7 лет. Он подчеркивает, что дети никогда не настаивали на «идеальном» дереве.
«Сегодня дети часто ориентируются на бренды и стандартную красоту. Я хочу показать им, что можно смотреть на вещи иначе», — пояснил отец семейства.
Таким образом, ежегодная традиция семьи Плитнинкас напоминает о том, что красота — понятие относительное, а уникальность и индивидуальность ценнее идеальной формы.
