24.12.2025, 19:43

Мужчина каждый год покупает «самую некрасивую елку», чтобы «ей не было грустно»

Новости Мира

Житель Вильнюса Мариус Плитнинкас на протяжении уже почти десяти лет делает необычный выбор перед Рождеством: он покупает для своей семьи самую некрасивую рождественскую елку, чтобы «ей не было грустно». Об этом сообщает LRT, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Елка Мариуса в этом году | Фото из личного альбома
Елка Мариуса в этом году | Фото из личного альбома

Традиция с особым смыслом

По словам Мариуса, каждый год перед праздниками он вместе с сыновьями посещает один и тот же рынок елок в Вильнюсе. Их просьба к продавцам неизменна: найти дерево, которое другие покупатели сочли бы наименее привлекательным.

«Иногда она асимметричная, иногда с двойной или тройной верхушкой. Но когда кладешь ее в машину, чувствуешь запах хвои и понимаешь — она совсем не плохая. В природе ведь нет одинаковых деревьев», — рассказывает Плитнинкас.

Красота рождается дома

Мариус отмечает, что уже дома елка постепенно становится уютной, а после украшения гирляндами и игрушками — по-настоящему красивой. Семья каждый год шутит: им снова не удалось выбрать по-настоящему уродливое дерево.

Воспитание через нестандартный подход

У Мариуса двое сыновей — 16 и 7 лет. Он подчеркивает, что дети никогда не настаивали на «идеальном» дереве.

«Сегодня дети часто ориентируются на бренды и стандартную красоту. Я хочу показать им, что можно смотреть на вещи иначе», — пояснил отец семейства.

Таким образом, ежегодная традиция семьи Плитнинкас напоминает о том, что красота — понятие относительное, а уникальность и индивидуальность ценнее идеальной формы.

